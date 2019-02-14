“Türkiye’nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı var”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti seçim bürosu açılışından sonra katıldığı Kırşehir Belediyesi ile Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolünün imza töreninde konuştu. Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı olduğunu söyledi.

Özel bir otelde Kırşehir Belediyesi ile Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolünün imza töreninde konuşan Pakdemirli, “Türkiye’nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı vardır. Türkiye tarım ürünleri konusunda net ihracatçı konumundadır” dedi.

Sözleşmeli tarım konusuna önem verdiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Sözleşmeli tarımda daha çok üreticinin hakkını koruyacak bir kanun tasarısı üzerinde çalışıyoruz. Sanayici bir malı alırken fiyat aleyhinde geliştiği zaman sözleşmeyi bir kenara bırakıyor, serbest piyasadan alıyor. Bunu karşılıklı olarak düzenleyeceğiz. Üreticiler baştan alacağı parayı bilecek. Hesabını kitabını ona göre yapacak. Sözleşmeli tarım bu açıdan çok önemli. Kooperatifler var, biz varız. Değerli belediyemiz var. 18 bin dekar arazide sözleşmeli tarım yapılıyor olacak. Bunun da Kırşehirimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Zaman zaman Türkiye’nin buğdaya, samana muhtaç edildiği şeklinde yanlış eleştirilerin olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu ülkeyi samana muhtaç ettiniz diyorlar. Yok böyle bir şey. Türkiye’de 66 milyon ton kaba yem var. 9 bin ton saman gelmiş. Yani 150 bin dolarlık saman gelmiş. Ama bunu siyasi malzeme haline getiriyorlar. Milletvekilleri, genel başkanları çıkıp söylüyor. Türkiye’yi buğdaya muhtaç ettiniz diyorlar. Türkiye 24,5 milyon ton üretimiyle, 19 milyon ton tüketimiyle buğdaya muhtaç bir ülke değildir.”

Konuşmanın ardından Bakan Pakdemirli, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkezi Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz tarafından Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü imzalandı.