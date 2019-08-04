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Türkiye’nin 126 Yörük ve Türkmen Derneği üyeleri Denizli’de buluştu

Türkiye’nin 126 Yörük ve Türkmen Derneği üyeleri, yöresel kıyafetleri ile gelenek ve göreneklerini tanıttıkları ‘Buldan 4.

04 Ağustos 2019 Pazar 15:56
Türkiye’nin 126 Yörük ve Türkmen Derneği üyeleri Denizli’de buluştu

Türkiye’nin 126 Yörük ve Türkmen Derneği üyeleri, yöresel kıyafetleri ile gelenek ve göreneklerini tanıttıkları ‘Buldan 4. Yörük ve Türkmen Şöleni’ne katıldı. Etkinlikte birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkarken, en çok ilgiyi ise Türklere ait savaş kıyafeti giyip ok, yay ve kılıç kuşanan gençler gördü.


Yurdun dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmenler hafta sonu Buldan’da bir araya geldi. Yöresel kıyafetlerini giyen katılımcılar beraberlerinde köpekleri, koyunları, atları ve develeri ile etkinliğe katıldılar. Süleymanlı Yayla Gölü kıyısında yapılan etkinliğe Denizli Valisi Hasan Karahan da katıldı. Şenlikte geleneksel kıl çadırlarını kuran Yörükler, çadırlarda kendilerine özgü türküleri saz eşliğinde çalıp, yayık ayran yaptılar. Rengarenk yöresel kıyafetleri ile etkinliğe katılan Yörük ve Türkmenler herkesin ilgi odağı oldu. Protokol üyeleri şenlik alanına girişte kılıç kalkan oyun ekibi tarafından karşılandı. Etkinlikte en çok ilgiyi ise Türklerin geçmişte kullandıkları savaş kıyafetleri, ok, yay ve kılıç kuşanan Yörük ve Türkmen gençleri oldu. Savaş kıyafetli gençlerle fotoğraf çektirmek isteyenler adeta kuyruğa girdi. Katılımcılara Yörük ayranı ve pilav da ikram edildi. Yerel sanatçılar da katılımcılar için şarkı, türkü seslendirdi. Katılımcılardan çocuklar ise at ve develere binip gezmek için adeta birbirleri ile yarıştı.



“Bu yıl ‘Milli Mücadele’nin 100. yılına hitaben etkinlik gerçekleştirdik”


Etkinlik hakkında bilgiler veren Buldan Yörük Türkmen Derneği Başkanı Osman Ören, katılımın geçmiş yıllara nazaran bu yıl daha da fazla olduğunu kaydetti. Bu yıl ‘Milli Mücadele’nin 100. yılına hitaben etkinliğin gerçekleştirildiğini ve hazırlıkların da bu yönde yapıldığını vurgulayan Ören, “Sadece etkinlik değil, milletimizin tüylerini diken diken etsin diye ‘100. Yıl’ sergisini açtık. Türkiye’nin minyatürünü buraya topladık. 126’nın üzerinde derneği buraya topladık. Bu dernekleri buraya toplamak kolay olmadı. Katılımcılar büyük fedakarlık yaparak buraya geldiler” diye konuştu.


Etkinlikte yöresel kıyafetleri ile maniler söyleyen Yörükler ise katılımcıları hem gülümsetti hem de düşündürdü.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 15:56
  1. fotoğraf
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