Türkiye'nin 107.Tabiat Parkı'nda çirkin görüntü
Türkiye'nin 107. Tabiat Parkı olan Kula Peribacaları'nda, tekstil atıkları kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.05 Ağustos 2018 Pazar 17:18
Türkiye'nin 107. Tabiat Anıtı ilan edilen Kula Peribacaları'na bırakılan tekstil atıkları alev alev yandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde Peribacaları mevkii Gediz Nehri yolu üzerinde boş bir alana bırakılan tekstil atığı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.
Çevre kirliliğine neden olan tekstil atıklarının yandığı ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ve Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Çevre sakinleri, atıkların kasten yakıldığını iddia ederek, tekstil atığını bırakanlar ile atıkları yakanların aynı kişiler olduğunu düşündüklerini söylediler.
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