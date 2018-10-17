Türkiyeli hayırseverlerden Kırgızistan’a 3 yeni cami

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının dışında imza attığı kalıcı eserlerle mazlum ve mağdurlara umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, Kırgızistan’da 3 yeni cami inşaatına başladı. Camilerden ikisinin adında 15 Temmuz Şehitleri’nin ismi yaşatılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı Orta Asya ve Kafkasya Koordinatör Yardımcısı Ruslan Ayvazov, Orta Asya’da "15 Temmuz Şehitleri"nin anısını yaşatmak amacıyla cami yapım projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Kırgızistan’da ilk defa

Kırgızistan’da ilk kez cami projesi üstlendiklerini belirten Ayvazov, Çuy bölgesindeki Tokmok şehrinde temelini attıkları camiye “Güngören 15 Temmuz Şehitleri Camii”, Issık göl bölgesindeki Balıkçı kentindeki camilere de “Üsküdar 15 Temmuz Şehitleri Camii” ve “Hacı Hayriye Aktaş Camii” adlarını verdiklerini kaydetti. Ayvazov, başlattıkları üç cami yapım projesinin bu yılın sonunda törenle hizmete gireceğini ifade ederek, “Amacımız, Kırgız kardeşlerimizle birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir” diye konuştu.

İHH’nın, Orta Asya’da yoğun çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Ayvazov, Kırgızistan’da Kur'an-ı Kerim kurslarının verildiği kurumlara, ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere kışlık erzak, kıyafet ve kumanya yardımları yapıldığını, Ramazan aylarında 3 bin kişiye iftarlık verildiğini, Kurban Bayramı’nda da kurban eti dağıttıklarını belirtti.