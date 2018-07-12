Türkiyeli gençler Srebrenitsa’da

Srebrenitsa katliamını gündeme getirmek ve anma törenlerine katılmak için Bosna Hersek’e giden Genç İHH üyeleri, Barış Yürüyüşü’nün (Marş Mira) ardından Srebrenitsa’ya ulaştı.



T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından desteklenen proje ile Bosna’da yaşanan Srebrenitsa katliamını anmak amacıyla farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Genç İHH üyeleri önce 23 yıl önce ölümden kaçmak için Tuzla – Srebrenitsa arasında gerçekleşen zorlu yürüyüşe katıldı. Üyeler, Srebrenitsa’ya onlarca kilometrelik Barış Yürüyüşü’nün (Marş Mira) ardından anma törenlerinin yapıldığı Potoçari Anıt Mezarlığına giriş yaptı. Genç İHH üyeleri daha sonra kimlikleri tespit edilen 35 kurbanın cenaze törenine katıldı. Üyeler, Bosna turunun ardından yurda dönecek.

“Ölüm Yolu”

Soykırımdan kaçmak isteyenlerin takip ettiği ve halk arasında “Ölüm Yolu" olarak da bilinen yürüyüşe katılan ve aralarında 120 Genç İHH üyesinin de bulunduğu 6 binden fazla kişi, Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Nezuk kasabasında toplanarak 4 gün önce Srebrenitsa'ya hareket etti. Hareket noktası Nezuk'ta soykırım kurbanları için dua ederek ve saygı duruşunda bulunarak barış yürüyüşüne başlayan katılımcılar, 1995'te Boşnak sivillerin kullandığı orman yolunda yaklaşık 100 kilometre yol kat etti.

Bu yıl 14'üncü kez düzenlenen "Barış Yürüyüşü" kapsamında, Potoçari'ye ulaşmak için her gün yaklaşık 35 kilometre yol yürüyecek katılımcılar, üç günü yolda geçirdi. Geceleri, daha önce belirlenen ormanlık alanlardaki konaklama noktalarında kalacak katılımcılara, soykırımla ilgili bilgiler verildi ve "ölüm yolu"nu kullanarak hayatta kalmayı başaranlar anılarını anlattı.

23 yıldır dinmeyen acı: Srebrenitsa

1995’in Temmuz ayında Srebrenitsa’da Sırplar tarafından 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşanan en büyük soykırım gerçekleştirildi. Sırp kuvvetleri Srebrenitsa’da beş gün içinde 8 bin 372 Boşnak’ı öldürdü.

Sırp saldırılarından kaçan binlerce Boşnak, Birleşmiş Milletler tarafından “güvenli bölge” ilan edilen ve 400 Hollandalı barış gücü askeri tarafından korunan Srebrenitsa’ya sığındı. Sığınmacılardan yaklaşık 25 bini, barış gücü askerlerince Srebrenitsa’ya birkaç kilometre mesafedeki Potoçari’de bulunan bir akü fabrikasına yerleştirildi. Fabrikadaki savunmasız binlerce Boşnak, Hollandalı askerlerce 11 Temmuz’da Ratko Miladiç, nam-ı diğer “Sırp Kasabı”, komutasındaki Sırp askerlerine teslim edildi. Askerler, 12 yaş üstü tüm erkekleri bir yana, kadınları da diğer yana ayırdılar. Kadınlara tecavüz edildi, erkekler ise kamyon ve otobüslere doldurularak ölüme götürüldü. Aradan 23 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde kurbanın cesedine hala ulaşılamadı.