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Türkiye'den Yunanistan'ın iddialarına sert cevap

Yunanlı Bakan Kammenos'un Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistan askerleriyle ilgili yaptığı açıklamalara Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan cevap geldi.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:20
Türkiye'den Yunanistan'ın iddialarına sert cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 2 Yunanlı askerin tutuklanma iddialarına ilişkin, "Ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunanlı askerin Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tutuklandığı yönündeki iddiaları, söz konusu şahsın sorumsuz ve ciddiyetsiz davranışlarının son örneğini oluşturmaktadır. Söz konusu iki Yunanlı askerin tutuklanma gerekçeleri ve hukuki süreç konusunda zamanında Yunan tarafına gerekli bilgiler verilmiştir" dedi.

"SORUMSUZ VE CİDDİYETSİZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'un ülkemizde tutuklu iki Yunanlı asker bağlamındaki iddialarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada ifade ettiği sınır ihlali nedeniyle ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunanlı askerin Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tutuklandığı yönündeki iddiaları, sözkonusu şahsın sorumsuz ve ciddiyetsiz davranışlarının son örneğini oluşturmaktadır. Sözkonusu iki Yunanlı askerin tutuklanma gerekçeleri ve hukuki süreç konusunda zamanında Yunan tarafına gerekli bilgiler verilmiştir. Buna rağmen sürekli anlamsız ve mesnetsiz iddialarla gündem olmaya çalışmak, halen ülkesinde bulunan 15 Temmuz hain darbe girişiminin failleri konusundaki haklı ve hukuki beklentilerimizi yerine getirmeyen Yunanistan açısından kamuoyunun dikkatini başka yöne çevirmeye matuf bir çaba olarak düşünülmektedir."

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 16:20
  1. Türkiye
  2. dışişleri bakanlığı
  3. yunanistan
  4. Panos Kammenos
  5. kammenos

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