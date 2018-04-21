Gül'den Yunanistan'a tokat gibi sözler!
Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden birinin serbest bırakılması kararıyla ilgili Yunan mevkidaşı Kondonis'e mektup gönderdi.21 Nisan 2018 Cumartesi 12:19
Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden birinin serbest bırakılması kararına ilişkin Yunan mevkidaşı Kondonis'e mektup gönderdi. Bakan Gül mektupta, "Yunanistan suçlular için adeta bir toplanma merkezi haline gelmiştir." ifadesini kullandı.
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