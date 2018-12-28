Türkiye'den Yunanistan'a kınama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da, aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'e cezaevinden izin hakkı verilmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan makamlarının, 17 Kasım terör örgütünün mensubu mahkum Kufodinas'a bir kez daha izin hakkı vermesinin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan makamlarının, 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas’a bir kez daha izin hakkı vermesini kınıyoruz. Diplomatlarımızın canına kıymış hükümlü bir teröriste hoşgörü gösterilmesi, şehitlerimizin anısına ve acılı ailelerine yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bu, aynı zamanda, hakkaniyet ve terörizmle mücadele anlayışıyla bağdaşmayan kabul edilemez bir nitelik taşımaktadır."

Kısa süre önce yüksek güvenlikli Koridallos Kapalı Cezaevinden, Volos kentindeki bir açık cezaevine nakledilen 17 Kasım terör örgütü üyesi Kufodinas'ın, adli kontrol şartıyla 4 günlük izin kullanacağı belirtilmişti.

