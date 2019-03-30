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Türkiye'den yeni hamle! Son sözü Putin söyleyecek

Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 için ihracat lisansının çıktığı açıklandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 20:56
Türkiye'den yeni hamle! Son sözü Putin söyleyecek

Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuşan havacılık sanayisinden bir kaynak, Su-57 savaş uçağı için ihracat lisansının çıktığını söyledi. Hükümetin, uçağın isminin T-50'den Su-57'ye değişmesi nedeniyle gerekli belgeleri incelediği kaydedildi.

Son sözü Putin söyleyecek

Rusya tarafından üretilen Su-57 savaş uçağı, tek koltuklu, çift motorlu ve "görünmezlik" özelliğine sahip. İlk uçuşunu 2010'da gerçekleştiren Su-57 halen Rus ordusu tarafından test ediliyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Su-57'nin ihracatı için gerekli lisansa önümüzdeki haftalarda son onayı vermesi bekleniyor.

Türkiye'nin önünde engel kalmadı

ABD Türkiye'yi S-400 alımı nedeniyle F-35 üzerinden tehdit ediyor. Bazı askeri uzmanlar Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35'lerin gelmemesi durumda ilk alternatif olarak Su-57'yi gösteriyor.

Rusya'nın Su-57 için ihracat lisansı vermesiyle Türkiye'nin F-35'ler yerine Su-57 almasının önünde engel kalmadı. ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füzelerine karşı vermekten imtina ettiği F-35 savaş uçakları yerine Rusya'dan Su-57 alma ihtimali var.

Erdoğan da 'Gerekirse alternatifler üretiriz' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran 2018 tarihinde A Haber - ATV ortak canlı yayınına katılmış ve ABD Senatosu'nun F-35 kararına dair, "'Biz şu ana kadar 800 milyon dolar ödemişiz. Uluslararası bir ahlak, hukuk var. Oldu, olmadı ayrı mesele ama bununla dünya durmuyor. Biz bununla ilgili alternatifleri de üretiriz ama Türkiye senin NATO'da stratejik müttefikin, stratejik ortağın olan Türkiye'ye karşı bu tür bir yanlışa Amerika'nın tevessül etmesi, bir defa Amerika'nın kaybınadır" demişti.

Kaynak: Haber7

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 20:56
  1. abd
  2. rusya
  3. Putin
  4. Erdoğan
  5. Türkiye
  6. nato
  7. f-35
  8. s-400
  9. su-57
  10. DÜNYA Haberleri
  11. Su-57 savaş uçağı
  12. Vladimir Putin

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