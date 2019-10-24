0553 313 94 23

Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi resmen başladı

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Tuğamiral Mehmet Sarı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli (Air Independent Propulsion/AIP ) denizaltılarında ikinci etabı oluşturan Milli Denizaltı (MİLDEN) projesinin resmen başladığını açıkladı.

24 Ekim 2019 Perşembe 13:53
Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi resmen başladı

ATO’nun en büyük ikinci denizaltı filosuna sahip olan Türkiye, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yerli imkânlarla üretilmiş denizaltı gemileriyle teçhiz edilmesi amacıyla, Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi'ne resmen başladı.

Deniz Sistemleri Semineri’nde konuşan Tuğamiral Mehmet Sarı, "MİLDEN projesi için ilk kadrolar atandı ve ilk görevlendirmeler yapıldı." açıklamasında bulundu.

MİLDEN Projesi kapsamında geliştirme faaliyetleri başlatılan Milli Denizaltı’ların 2030’lu yılların ikinci yarısından itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacağı tahmin ediliyor.

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında hâlihazırda inşa faaliyetleri devam eden ilk denizaltı 2022 yılında, son denizaltı ise 2027 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

60 ayda donanmaya teslim edilecek

Tersanede üretilecek 66 metre boyundaki ve 13 metre yükseklikteki denizaltıların su üstü deplasmanı bin 845, su altı deplasmanı ise 2 bin 13 ton olacak. Denizaltılar bir yıl faz farkıyla Gölcük Tersanesi'ndeki fabrikada inşa edilecek. 3 sene sonra aynı anda değişik seviyede 3 farklı denizaltı inşası devam ediyor olacak. Yapım sürecinin başlamasından yaklaşık 60 ay sonra denizaltının ilkinin deniz tecrübeleri tamamlanarak donanmaya teslim edilmesi planlanıyor.

5 ayrı blokun birleşmesinden oluşacak

Yeni tip denizaltıların inşa aşaması 5 blokun birleştirilmesinden oluşacak. Bloklar ekipmanlarla donatılacak ve tüp halinde birleştirilip diğer donatımlarının yapılabilmesi için havuza kaydırılacak.

‘Tekne’ denilen çelik aksamın fabrikadan çıkması yaklaşık 14 ayı bulacak. Esas vakit alan kısım ise ‘tecrübeler bölümü’ olacak. Bu süre dışarıda yapılacak direk montajı ve diğer işlerle 60 ayı bulacak.

Daha uzun süre su altında kalabilecek

Yeni tip denizaltıların Gölcük Tersanesi'nde daha önce üretilen 11 denizaltıdan önemli farkı bulunuyor. Yeni tip denizaltıların daha önce Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen denizaltılardan en büyük farklarından birisi, havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olması. Denizaltı bünyesinde bulunan hidrojen ve oksijen tanklarının tepkimesi sonucunda yakıt hücresi sistemiyle elektrik enerjisi üretilecek ve bu sistem atmosferik havaya ihtiyaç duymadan denizaltının çok daha uzun süre su altında kalmasını sağlayacak.

Yeni tip denizaltı projesi

Ana yüklenicisi Alman HDW-MFI Ortak Girişimi olan proje kapsamında, HAVELSAN, ASELSAN, TÜBİTAK, STM AŞ, AYESAŞ, Milsoft, Meteksan Savunma ve KOÇ Bilgi Savunma şirketleri, denizaltıların çeşitli sistem ve donanımlarını üretecek. Ayrıca yerli bir çok firmadan elektrik kabloları, bağlantı elemanları gibi malzemelerle çelik sac ve profil tedarik edilecek.

Projenin tamamlanmasının ardından Gölcük Tersanesi Komutanlığı, havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltılara ilişkin teknolojiyle torpido bölümü dahil inşa kabiliyetlerine sahip olacak ve yatırımlar sonucunda denizaltı bloklarının 'dikey inşası' altyapısını kazanacak. Ayrıca proje kapsamında elde edilecek bilgi birikimi ve teknolojik kabiliyetin, tamamen ‘milli’ denizaltı programımın başlangıcına öncülük etmesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 13:53
  1. ATO
  2. Türkiye
  3. MİLDEN projesi
  4. denizaltı

YORUM YAZ

  • hay bin gunduzhay bin gunduz18 sa önce
    hah şöyle böyle haberler isteriz yeter artık

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD'den yeni açıklama! "Türkiye ile savaş durumuna gelemezdik"
  1. ABD'den yeni açıklama! "Türkiye ile..
  2. EYT’de son gelişme nedir? EYT çıkarsa..
  3. Turkish Cargo’dan iki yeni sefer
  4. Makarna diyeti nasıl yapılır?
  5. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
  6. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
  7. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
  8. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
  9. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
  10. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
  11. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
  12. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
  13. Resmi Gazete atama kararları son dakika
  14. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
  15. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  16. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
  17. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
  18. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
  19. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
  20. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
  21. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
  22. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
  23. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
  24. Iraklılar başkentteki Tahrir..
  25. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
  26. Trump'tan Suriye'deki petrol..
  27. TBMM'den AP'nin kararına tepki
  28. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
  29. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
  30. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

Günün Karikatürü

25 Ekim 2019
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır