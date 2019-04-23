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Türkiye’den Yemenli çocuklara yardım

Açlık ve kıtlık yaşayan ve Cibuti’ye sığınan Yemenli Müslümanlara Türkiye’den yardım götürüldü.

23 Nisan 2019 Salı 10:35
Türkiye’den Yemenli çocuklara yardım

Açlık ve kıtlık yaşayan ve Cibuti’ye sığınan Yemenli Müslümanlara Türkiye’den yardım götürüldü.


İslamiYetim Eğitim ve Yardım Derneği Gönüllüleri İnsani krizin giderek yükseldiği Yemen’de yetim, öksüz ve kimsesiz çocukları yalnız bırakmadığını duyurdu. Dernek, iç savaş nedeniyle açlık ve kıtlık yaşayan ve Doğu Afrika’da Cibuti ülkesine sığınan Yemenli Müslümanlara yardım götürdü.


Derneğin Başkanı Osman Bayraktar, “Yer yüzünde İslam’ın, Müslümanın garip kaldığı tüm coğrafyalara ulaşıp yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz, bunun yanı sıra ülkemizin bu tür organizasyonlara desteğini göstermesiyle dünyanın her yerinde mazlumların tek dostunun Türkiye olduğunu gözlerimizle gördük. Siz de İslamiyetim Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgi almak için islamiyetim.org.tr web sitelerini ziyaret edebilirsiniz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 10:35
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