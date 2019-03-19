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Türkiye’den Yemen’e bin tankerlik su

Türk yardım dernekleri insani krizin devam ettiği Yemen’de bin tankerlik su dağıtımı gerçekleştirerek binlerce ailenin temiz içme suyu ihtiyacını karşıladı.

19 Mart 2019 Salı 15:47
Türkiye’den Yemen’e bin tankerlik su

Türk yardım dernekleri insani krizin devam ettiği Yemen’de bin tankerlik su dağıtımı gerçekleştirerek binlerce ailenin temiz içme suyu ihtiyacını karşıladı.


İnsani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen’de faaliyetlerini aralıksız sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteklerini muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, bin tankerlik içme suyu dağıtımı gerçekleştirildi. Taiz ve Marib bölgesindeki dağıtımlardan kuraklık ve iç savaş etkisiyle temiz su bulmakta zorlanan binlerce ailenin bir aylık su ihtiyacı karşılandı.


4 milyon litre suya tekabül eden bin tankerlik yardım, salgın hastalıkların yaygın olduğu savaş bölgesinde temiz su ihtiyacı hastalıkların önlenmesi açısından hayati önem taşıyor.



Kuraklık tekrar geliyor


Havaların ısınmasıyla Yemen’de susuzluk da baş gösterdi. Özellikle Taiz’de bulunan Yemenli ailelerden acil olarak içme suyu yardım talepleri geliyor. Yardım ulaştırılmazsa kuraklık nedeniyle ölümlerin yaşanabileceğinden endişe ediliyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:47
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