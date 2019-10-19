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Türkiye'den vatandaşlarına uyarı: Zorunlu olmadıkça gitmeyin

Dışişleri Bakanlığı, İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi’nde yaşanan gösteriler nedeniyle Türk vatandaşlarına, zorunlu olmadıkça bu ülkeye yapacakları seyahat planlarını gözden geçirmeleri uyarısında bulundu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 01:10
Türkiye'den vatandaşlarına uyarı: Zorunlu olmadıkça gitmeyin

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Katalonya'da yaşanan gelişmelerle bağlantılı olarak, başta Barselona olmak üzere bölgede muhtelif gösterileri ve kitlesel eylemlerin düzenlendiğine dikkat çekildi.

Bölgede yaşayan veya turist olarak giden Türk vatandaşlarının hareketliliklerden ve kalabalık gruplardan uzak durmalarına dikkatin çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her halükarda bulundukları ortamlarda dikkatli hareket etmeleri tavsiye olunmaktadır. Önümüzdeki günler için bölgeye seyahat planı yapan vatandaşlarımızın zorunlu bir sebep bulunmadığı takdirde bu planlarını gözden geçirmeleri de yararlı olabilecektir. Yol kapama, trafiği kesme gibi eylemler nedeniyle toplu taşıma dahil kent içi ve şehirlerarası ulaşımda da aksamalar meydana gelmektedir. Özellikle Barselona Havaalanı’ndaki gösterilerin havaalanının işleyişini aksattığı, bazı uçuş ve tren seferlerinde gecikme ve iptallere yol açtığı dikkate alınmalıdır."

Açıklamada, Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğunun sosyal medya hesaplarını yakından takip etmesinin yararlı olacağının altı çizildi.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 01:10
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. İspanya

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