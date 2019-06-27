Türkiye'den Tunus'taki terör saldırılarına kınama Dışişleri Bakanlığı:- "(Tunus'taki) Bu terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz"- "Tunus'un istikrarını hedef alan bu terör saldırıları karşısında kardeş Tunus halkıyla tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz"

ANKARA (AA) - Türkiye, Tunus'un başkentindeki polis merkezine ve devriye gezen polis aracına düzenlenen terör saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir polis devriye arabası ile jandarma kuvvetlerinin kullandığı bir merkezi hedef alan iki bombalı intihar saldırısı haberinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. "Bu terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Tunus halkı ve Tunus hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi. Açıklamada, "Tunus’un istikrarını hedef alan bu terör saldırıları karşısında kardeş Tunus halkıyla tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesi yer aldı. Başkent Tunus'ta eş zamanlı düzenlenen iki intihar saldırısında bir polis ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.



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