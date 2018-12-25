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Türkiye’den tsunaminin vurduğu Endonezya’ya acil yardım

Endonezya’da volkanik patlamanın ardından meydana gelen tsunami sonucu 429 kişi hayatını kaybetti. İHH İnsani Yardım Vakfı ise bölgeye acil yardım başlatarak ilk etapta 7 bin 500 kişiye insani yardım malzemesi ulaştırdı.

25 Aralık 2018 Salı 17:46
Türkiye’den tsunaminin vurduğu Endonezya’ya acil yardım

22 Aralık’ta Endonezya’nın Sunda Boğazı’nda bulunan Anak Krakatau Volkanik Dağı’nın faaliyete geçmesi, su altı toprak yapısının kaymasına sebep oldu. Bu nedenle de başkent Jakarta’ya yakın Lampung ve Banten illerinin arasından geçen Sunda Boğazı’nda tsunami meydana geldi. Volkanik patlama 18:00’da yaşanırken 21:30’da da tsunami başladı. Tsunamiden Pandeglang, Lampung Selatan ve Serang şehirleri etkilendi. 

Tsunami nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 429’a ulaşırken bin 459 kişi de yaralandı. Kayıp sayısı 128 olarak açıklanırken hasar gören ev sayısı da 600 olarak belirtildi. Öte yandan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle yeni bir tsunami tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı ise acil koduyla harekete geçerek bölgede insani yardım çalışmalarına başladı. İHH, ilk etapta 7 bin 500 mağdura acil yardım ulaştırdı. Mağdurlara, barınak malzemesinin yanı sıra gıda ve hijyen paketi dağıtıldı. 

51 bin 500 mağdura acil yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, iki ay önce meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında da ilk gece bölgeye hareket ederek hayırseverlerin destekleriyle 51 bin 500 mağdura acil yardım malzemesi ulaştırmıştı. 

Destekte bulunmak için

Bölgede acil olarak barınma, gıda ve hijyen paketlerine ihtiyaç bulunuyor. 

İHH aracılığıyla Endonezyalı mağdurlara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, ACIL yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ya da İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine ACIL koduyla bu yardımlara destek verebiliyor. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:46
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı

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