THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Türkiye 250 Japon CEO’yu ağırlayacak

Asyalı yatırımcıların gözdesi haline gelen Türkiye, 19 Eylül’de 250 Japon CEO’yu ağırlayacak. Ciroları trilyon doları bulan dev şirketlerin patronları Türk sanayicilerle buluşacak.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:21
Türkiye 250 Japon CEO’yu ağırlayacak

ABD'nin ekonomik saldırılarına karşı güçlü bir mücadele yürüten Türkiye, Asya ülkeleriyle ticari ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Son dönemde Çinli işadamlarının radarına giren Türkiye, şimdi de Japonya'nın gözdesi haline geldi. Toplam ciroları 5 trilyon doları aşan dünya devi şirketlerin üst düzey yöneticisi 250 Japon işadamı 19 Eylül'de İstanbul'a gelecek. DEİK tarafından düzenlenecek olan Türkiye-Japonya İş Forumu'na Mitsubishi'nin başkanından Toyata'nın başkan yardımcısına, Kamu Özel İşbirliği modeliyle hayata geçirilen Şehir Hastaneleri'nin yatırımcılarından Sojitz'in patronu ve Mitsui'nin sahibine kadar 250 iş insanı, 250 Türk sanayiciyle buluşarak Türkiye'deki yatırım fırsatlarını masaya yatıracak.

SANAYİCİLER GELİYOR

DEİK Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, Japon iş insanlarının Türkiye'ye güvendiğini ve buraya yatırım yapmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin gerçek olmadığını belirten Tosyalı, "Bugün Türkiye'nin yaşadığı ekonomik buhran ülkemizin gerçek göstergeleri değil. Türkiye'de güçlü bir sanayi ve ekonomi var. Biz de buluşmada Japon yöneticilere bunu anlatacağız" dedi. Japon iş insanlarının tamamının reel yatırımcı olduğunun altını çizen Tosyalı, "Sanayi alanında yatırımları olan ve üretim yapan şirketler geliyor. Bu isimleri Türkiye'deki sanayicilerle buluşturup yeni bir sinerji oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ HUB GÖRÜYORLAR

Buluşmada yeni yatırımların yanı sıra farklı pazarlarda ortaklıkların da gündeme geleceğini anlatan Tosyalı, "Japonlar, Afrika pazarına açılmak istiyor. Türkiye'yi de hub olarak görüyorlar. Ancak bu pazarı çok iyi tanımıyorlar. Türkler Afrika'da ciddi yatırımlar yaptı. Bizim tecrübelerimiz ve girişimciliğimiz, onların disipliniyle birleştiğinde yeni pazarlarda güzel işlere imza atabiliriz" şeklinde konuştu. Japonların Türkiye'de de sağlık, enerji, inşaat ve lojistik sektörleriyle ilgilendiğini anlatan Tosyalı, bu alandaki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini kaydetti. Türkiye ile Japonya arasında serbest ticaret anlaşmasında sona yaklaşıldığını aktaran Tosyalı, "Bir yıl içinde sonuçlanacağını düşünüyoruz. Böylece ticaret hacminin de katlanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEF 1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Türkiye Japonya'ya 400 milyon dolarlık ihracat yaparken, 4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyor. Önümüzdeki 2 yılda Japonya'ya yapılan ihracatı 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Tosyalı, "Japonya'da ciddi bir orkinos tüketimi var. Ülkeye yaptığımız ihracatın da yüzde 50'si su ürünleri sektöründen geliyor. Ayrıca Japonya tekstil sektörü için de çok iyi bir pazar. Buraya olan tekstil ihracatını geliştirmek için lojistik altyapısının güçlenmesi gerekiyor. Bunlar hayata geçtiğinde ihracatımız pozitif etkilenecek" dedi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 10:21
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Japon
  4. CEO

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'den tutuklanan İrancı Eren Erdem, Bülent Tezcan'ı ihbar etti
    1. FETÖ'den tutuklanan İrancı Eren Erdem,..
    2. İran'dan tehdit gibi açıklama: Daha..
    3. Yıldırım'a hızlı tren isyanı: Bana..
    4. Afganistan'da karakola saldırı: Çok..
    5. Üniversiteye kayıtlar yarın sona eriyor
    6. Türkiye'den trilyonluk hamle!..
    7. Bakanlıktan 29 ürüne toplatma kararı
    8. PKK'nın Ermenistan planı deşifre oldu!
    9. Borsada yeni gün yükselişle başladı
    10. Turkcell Akademi’ye Brandon Hall’dan 4..
    11. Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    12. Esnaflığı bırakıp dolar tacirliğine..
    13. Filistin Yüksek Mahkemesinde çok..
    14. Türkiye Finans’tan 170 milyonluk kira..
    15. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    16. Kayseri Üniversitesi rektörlüğüne kim..
    17. 2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı'..
    18. İstanbul'da o ilçeye sel uyarısı
    19. China Southern Türkiye’ye dönüyor
    20. PKK'ya hava harekatı! 4 terörist..
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    İYİ Parti ittifak kararını açıkladı
    İYİ Parti ittifak kararını açıkladı