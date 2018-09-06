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Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:38
Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de bir spor salonunda peş peşe meydana gelen terör saldırıları sonucunda güvenlik görevlileri ve gazeteciler de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kabil'de dün peş peşe düzenlenen 2 ayrı intihar saldırısında 20 kişi yaşamını yitirmiş, 70 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan çoğunun durumu ağır olduğu için ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor. 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 10:38
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Afganistan
  3. Kabil

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