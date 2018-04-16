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Serkan Keleşer, bor madeniyle ilgili hedeflerini açıkladı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, dünya rezervinin yüzde 73'ü Türkiye'de bulunan bor madeniyle ilgili yeni projeleri anlattı. Keleşer, bor katkılı gübre üreterek kahve diyarı Brezilya ve Kolombiya'ya satmayı hedeflediklerini belirtti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:36
Serkan Keleşer, bor madeniyle ilgili hedeflerini açıkladı

Türkiye “bor” satışında dünyaya karşı savaş verirken, pazar payını arttırmak için kahve ve deterjan üretimi gibi yeni alanlarda kullanılması için bilimsel çalışmalara imza atıyor. Bu amaçla kahvenin anavatanı Brezilya’da ve Kolombiya’da Sabancı Üniversitesi ile birlikte kahve üretiminde gübre kullanımı için iki yıllık çalışma yapılacak. Çamaşır yıkamada alınan başarılı sonuçlar üzerine üretime geçilen “Eti Matik” deterjanı satışının Türkiye ve dünya geneline yaygınlaştırılması için reklam kampanyaları yapılacak. Dünya rezervinin yüzde 73’ü, pazar payının da yüzde 57’sine hakim olan Türkiye, rakiplerinin çalışmalarını ajan gibi iz sürerek, istihbarat toplayarak takip ediyor. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, bor madeni ile ilgili olarak TBMM KİT Komisyonu’nda özetle şunları kaydetti:

YARISI CAM SEKTÖRÜNDE

Dünyadaki bor tüketimlerinin yaklaşık yüzde 50’si cam sektöründe, yüzde 15’i seramik, yüzde 15’i de tarım, yüzde 2-3 civarında da deterjan ve diğer sektörlerde kullanılıyor.

ÇİN VE HİNDİSTAN’A İHRAÇ

Eti Madenin bu pazardaki en büyük satış yeri Çin ve Hindistan. Satışımızın yarısı bu iki ülkeye. Çin’de üç depomuz var. Satışı arttırıyor. Avrupakıtası ile yüzde 85-90 Eti Maden ürünü kullanıyor. Rakibimizin olduğu Kuzey Amerika bölgesinde yaklaşık yüzde 20’ler civarındayız. Güney Amerika’da pazar payımız yüzde 13. Şili, Peru gibi ülkeler aynı zamanda bor yataklarına sahip oldukları için orada katı bir rekabet vardır.

SUDAKİ BOR KAZANILACAK

Emet ve Hisarcık’taki borun arıtılması konusunda İstanbul Teknik Üniversitesi çevre mühendisliğiyle şu anda planlama aşamasında olan bir çalışmamız var. Türkiye’de de ilk defa uygulanacak bir yöntemle atık sulardaki borun kazanımı konusunda önemli adım attık. İstanbul Teknik Üniversitesiyle, Sabancı Üniversitesiyle, Dokuz Eylül Üniversitesiyle, Hacettepeyle, ODTÜ’yle projelerimiz var.

TARIMDA KULLANILACAK

Bilhassa Malezya, Endonezya, Vietnam, Tayvan ve Hindistan’da borun gübrede, tarımda kullanımıyla ilgili özel çalışmalar yapıp üniversitelerimizle, sahalarda uygulamalar yapıp borun özellikle orada, Brezilya’da, Kolombiya’da kahvede, palmiye yağında, palmiye üretimindeki etkileriyle ilgili çalışmalar yapıp bunları oradaki üreticilere sunmayı planlıyoruz. Sabancı Üniversitesiyle uluslararası alanda çok değerli bir hocamızla işte tarımda bor kullanımı, Brezilya’da, Kolombiya’da kahvedir, palmiyedir, bu tip ürünlerde bor kullanımıyla ilgili iki yıllık proje. Orada bir arazide borlu ve borsuz şekilde ekim yapılacak. İnsanlar, bir dönümde ne aldım, ne alacağım bunu görmek istiyor. Seramik sektöründe de çalışmalar yapıyoruz.

ÇAMAŞIRDA BOR’LU ETİ MATİK

Eti Matik’in Eti Madendeki üretim kapasitesi yıllık 15 bin ton, 3 vardiya. Eti Matik’in satış rakamı, 2017’deki satışı 6.250 ton. Ama 15 bin ton kapasiteli bir ürün. Bu ürünümüz üretildiği günden bu yana kadar 4 kere formül değiştirdi. Kokusu önlendi. Bu ürünümüzün içeriğinde yüzde 60’tan fazla bor var. Formülün yeniden değiştirilmesi konusunda AR-GE devam ediyor. Ünlü markaların piyasa payları yüzde 20 ile 28 arasında değişiyor. Eti Matik yüzde 1,5 paya sahip. Çok haşin bir piyasa. Bu konuda en büyük sıkıntı “Bulamadım.” diye. Ben bile bir yıldır kullanıyorum, benim de haberim yoktu. Şunu söylemek istiyorum: Ben komşularıma -arkadaşlara da söylüyorum- kendi cebimden alıp, bölüp -gramajları 300-500 gram- veriyorum. Ben bunu ilk önce kendim yapıyorum. Bana şu eleştiri geliyor: Nereden alacağız? Çok önemli. Dağıtım konusunda bu yıl önemli bir çalışma yapıyoruz. Carrefour, A101’de ve bölgesel olarak yerel marketler de var. Televizyonlarda reklam 2018 yılı içerisinde bunların tamamı planlanıyor

Kaynak: Milliyet

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 10:36
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Amerika
  4. Avrupa
  5. Malezya
  6. Güney Amerika
  7. Brezilya
  8. ODTÜ
  9. Şili
  10. Hindistan
  11. İstanbul Teknik Üniversitesi
  12. Hisarcık
  13. Sabancı Üniversitesi
  14. Kuzey Amerika
  15. Dokuz Eylül Üniversitesi
  16. Vietnam
  17. Kolombiya
  18. Tayvan
  19. Bor Madeni

YORUM YAZ

  • Ali RüzgarAli Rüzgar4 sa önce
    Maalesef hanımlarımız temizlik ürünleri konusunda çok bilinçsizler. Eşime binlerce kez söylememe rağmen, defalarca almış olmama rağmen diğer deterjanların kokularının cazibesine kapılıp bir türlü ETİMATİK kullandırmadım. Ev hanımları maalesef kokuların esiri olmuş durumdalar ki tamamı sağlık için zararlıdır.
  • bufatbufat7 sa önce
    Şahane bir detarjan. Kullanıyorum Çok memnunum.
  • Mesut SarpMesut Sarp7 sa önce
    Bu bor madeninden üretilecek olan haberler 15 senedir temcit pilavı benzetmesine döndü. Cak cuku bırakalımda Allah Rızası için şunu yaptık kullanıyoruz veya satıyoruz deyin. Reiz icraat bekliyo ama insanlarımızda...
  • smgksmgk7 sa önce
    bence borun enerji alanında kıymeti kalmadı petrolunde öyle elektrik her şeyi elegeçirecek
  • hattabhattab7 sa önce
    bilindiği kadarıyla bor silah, füze, ağır sanayi, yakıt alanlarında da kullanılıyor..bu alanlarda kullanılarak ülkemize daha çok fayda sağlansa daha doğru olmaz mı?
  • o.bo.b7 sa önce
    A.101 lerde var satılıyor çok iyi bir ürün hemde çevreye zarar vermeyen bir mamül tavsiye ederim
  • alkanalkan7 sa önce
    etimatik aldık kullandık sıradan bir deterjanın etkisikadar etkisiyok.geliştirilirse illaki yerli olması sebebiyle onu tercih edeceğiz
  • KeremKerem8 sa önce
    Yahu arkadaslar. Bor dan uçak yakiti yapalim. Deterjanla gubreyle övunmeyelim. Lutfen yaa.
  • YILDIRIM SEYREKYILDIRIM SEYREK8 sa önce
    Kahvenin ana vatanı Etyopyadır. Ama ençok Brezilya ve Kolombiyada üretilir.
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