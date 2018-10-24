0553 313 94 23

Hasan Ruhani: Kardeş Türkiye devletinden tarafsız soruşturma bekliyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü "son yıllarda emsali görülmemiş sarsıcı bir cinayet" olarak değerlendirerek, cinayetin tüm boyutlarıyla dünyaya aydınlatılması için Türkiye'den ayrıntılı soruşturma yürütmesini talep etti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:20
Hasan Ruhani: Kardeş Türkiye devletinden tarafsız soruşturma bekliyoruz

İran Bakanlar Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,"Kardeş ve dost Türkiye devletinden bu konudaki soruşturma sürecini ince ve tarafsız bir şekilde yürütmesini istiyorum" dedi.

İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin desteği olmadan hiç bir ülkenin bu tip bir cinayeti işlemeye cesaret edemeyeceğini savundu.

Ruhani, "Günümüz dünyasında bu tip feci bir cinayetin planlanarak yapılması düşünülemez. ABD desteği olmadan bir ülkenin böyle bir cinayeti işlemeye cesaret edebileceğini düşünmüyorum" dedi.

Suudi yönetimini bir aşiret devletine benzeten Ruhani, "Ülkeyi yöneten bu aşiret, arkasına bir süper gücü alarak etrafına bir güvenlik çemberi kurmuş ve dünyadaki mahkemelerin onların işlediği cinayetlere karşı harekete geçmesine izin vermiyor" suçlamasında bulundu.

Yemen halkının yıllardır Suudi yönetiminin ağır bombardımanı altında olduğunu ifade eden Ruhani, "Dünya bu konuda sessiz, ABD'nin desteği olmadan Riyad yönetimi bunu yapabilir miydi?" diye sordu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:20
  1. İran
  2. Türkiye
  3. Hasan Ruhani
  4. Açıklama
  5. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası Cumhuriyeti Kupası Güreş Turnuvası başlıyor
    1. Uluslararası Cumhuriyeti Kupası Güreş..
    2. Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye hoca!..
    3. Galatasaray FC Schalke maçı ne zaman..
    4. Adıyaman'da otomobilde eroine 2 kişi..
    5. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    6. İran ekibi Şampiyonlar Ligi'nde finale..
    7. Erdoğan ile Prens Selman ile görüştü
    8. Porselen en sağlıklı malzemedir
    9. CHP Kocaeli belediye başkan adayları..
    10. Pompeo'dan Kaşıkçı açıklaması! 'ABD..
    11. Savunma sanayisi 'zirveye' çıkıyor
    12. Değeri çok yüksek! Hawaii polis her..
    13. Fenerbahçe'ye Milli Takım'dan yeni hoca!
    14. Erdoğan, Prens Selman ile görüştü
    15. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    16. İdlib’e beton blok sevkıyatı sürüyor
    17. CHP Isparta belediye başkan adayları
    18. Evliler daha uzun süre yaşıyor
    19. Muş'ta PKK soruşturması! 4 tutuklama
    20. Altının kilogramı 225 bin 600 liraya..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur