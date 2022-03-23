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Korona Virüs Türkiye'den Tanzanya'ya 1 milyon doz aşı desteği
Korona Virüs

Türkiye'den Tanzanya'ya 1 milyon doz aşı desteği

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede Tanzanya’ya 1 milyon doz Sinovac aşısı desteğinde bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 17:57:00 -
Türkiye'den Tanzanya'ya 1 milyon doz aşı desteği

Türkiye'nin Darusselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, aşıların teslim töreninde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşılarını Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu'ya teslim ettiklerini söyledi.

Güllüoğlu, "Aşılar, Türk Silah Kuvvetlerine ait uçakla Tanzanya'ya getirildi. Soğuk hava depolarındaki aşılar, ülkedeki aşılama merkezlerine Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılacak" dedi.

Türkiye tarafından Tanzanya'ya 4 milyon doz Kovid-19 aşısı desteği yapılacağını belirten Güllüoğlu, kalan aşıların aşama aşama teslim edileceğini kaydetti.

Tanzanya Sağlık Bakanı Mwalimu da aşı desteği için Türkiye'ye teşekkür ederek, ülkesindeki tam aşı olanların sayısının 3 milyonu aştığını, 18 yaş ve üstü kişilerin sadece yüzde 9,8'inin aşılandığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Tanzanya'da 33 bin 726 Kovid-19 vakası görülürken 800 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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