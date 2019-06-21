0553 313 94 23

Türkiye’den Sudan’a 5 yeni cami

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Sudan’ın çeşitli bölgelerinde 5 ayrı camiyi ibadete açtı.

21 Haziran 2019 Cuma 12:51
Türkiye’den Sudan’a 5 yeni cami

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Sudan’ın çeşitli bölgelerinde 5 ayrı camiyi ibadete açtı. Vakıf tarafından bugüne kadar Sudan’da açılan cami sayısı 16 oldu.


İHH İnsani Yardım Vakfı, çeşitli coğrafyalarda ibadet olanaklarından mahrum kalan Müslümanlar için cami ve medrese inşasını sürdürüyor. Bu kapsamda hayırseverlerin destekleriyle Sudan’ın çeşitli bölgelerinde Necmeddin Erbakan, Hacı Hasibe Ticani, Rüsselsheim Ümmed, Ebrar ve İmam Malik adı verilen 5 ayrı cami inşa edildi.



Necmeddin Erbakan Camii


Necmeddin Erbakan Camii, Kuzey Darfur’un Faşir şehrinde açıldı. İnşa edilen 100 metrekarelik camide aynı anda 200 kişi ibadet edebiliyor. Cami, aynı zamanda düğün ve sünnet törenlerinde de bin kişiye hizmet verebilecek şekilde inşa edildi. Açılışla birlikte bölge Müslümanları daha rahat bir ibadet alanına kavuşmuş oldu.



Hacı Hasibe Ticani Camii


Aynı anda 250 kişinin ibadet edebildiği Hacı Hasibe Ticani Camii ise ülkenin Batı Darfur eyaletinin Al-Junaynah bölgesinde bulunan Rumaliyah köyünde hayata geçirilen ibadete açıldı. 130 metrekare olarak inşa edilen cami, bölgedeki mevcut caminin yetersizliğinden dolayı ibadete açıldı. Cami alanı içerisinde abdesthane ve güneş enerji sistemi bulunuyor.



Rüsselsheim Ümmed Camii


100 metrekare alan üzerinde ibadete açılan Rüsselsheim Ümmed Camii, yıllardır devam eden Darfur krizinin derinden etkilediği Kuzey Kurdufan eyaletinde aynı anda 250 kişiye hizmet verecek. Rüsselsheim Ümmed Camii açılmadan önce bölge Müslümanları köylerinde cami bulunmadığından kilometrelerce yol giderek bir mescide ulaşabiliyorlardı.



Ebrar Camii


Ebrar Camii, Kuzey Kurdufan eyaletinin Sudri bölgesinde bulunan El Krank köyünde ibadete açıldı. 300 metrekarelik bir avlu içerisinde bulunan 100 metrekarelik camide aynı anda 250 Müslüman ibadet edebiliyor.



İmam Malik Camii


İmam Malik Camii de yine Ebrar Cami gibi Kuzey Kurdufan eyaletinin Sudri bölgesinde inşa edildi. Em Marakha köyünde cami bulunmaması dolayısıyla inşa edilen camide aynı anda 250 Müslüman ibadet edebiliyor. Cami, 300 metrekarelik bir avlu içerisinde 100 metrekarelik bir alana inşa edildi.



Bugüne kadar Sudan’da 16 cami ibadete açıldı


Yapımı tamamlanarak ibadete açılan camiler ile bölge halkı, ibadetlerini huzur içinde yapabilecekleri temiz ve uygun bir ortama kavuşmuş oldu. Camiler ayrıca geleceğe yön verecek olan çocukların sağlam bir dini eğitim alabilecekleri bir mekan olma özelliği taşıyor. Açılışı yapılan camiler ile birlikte vakıf tarafından Sudan’da toplam 16 cami açılmış oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin gözbebeği! Tarih yazdı
    1. Türkiye'nin gözbebeği! Tarih yazdı
    2. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
    3. Kayserispor Yönetimi Olağanüstü..
    4. DİDER’den çok önemli bir kermes
    5. 3 çocuk annesi rock star
    6. Elazığ’da ‘Usta Öğreticiler tek çatı..
    7. Diyarbakır’da GES’in ikincisi kuruldu
    8. Karabük’te trafik kazası: 1’i ağır 3..
    9. Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ın..
    10. Koruma kurulu yükümlüler için toplandı
    11. Yeşilyurt’ta da sel böyle gelmiş
    12. "AA'nın devrim gibi bir çalışması da..
    13. Konya'da 49 ilden öğretmenlere medya..
    14. Nevşehirliler sağlıklı iletişimin..
    15. Şehit savcı ve hakim için hatıra..
    16. Adebayor'un yeni takımı belli oldu!..
    17. THY'den rahatlatan açıklama geldi
    18. Sel çocuğu böyle sürükledi
    19. GAİB’in E-İhracat eğitimi Güneydoğu..
    20. Müebbet hapis cezası alan baba üst..
    21. İran İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni..
    22. Sakarya Ticaret Borsası
    23. Kazada ağır yaralanan genç kız..
    24. Olaysız şehirler arasında Bingöl..
    25. Gaziantep'te hırsızlık çetesi operasyonu
    26. "Filistin direnişine verdiği destek..
    27. Motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
    28. Gaziantep’te çocuk sürücü dehşeti
    29. Pensilvanya'da büyük patlama!
    30. Burhaniyeli tekvandoculardan büyük..
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!