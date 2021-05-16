Türkiye’den son dakika Filistin kararı

Terör devleti İsrail, Müslümanların namusu olan ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-İ Aksa’ya ve Gazze’ye insanlık dışı alçak saldırılarına devam ederken, iki yüzlü, sahte demokrasi savunucu Batı ise terörist İsrail’in katliamlarına sesini bile çıkarmazken Türkiye, mazlumların sesi olmaya devam ediyor. Türkiye’nin Filistin kararı son dakika olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu. Peki Türkiye’nin Filistin kararı ne olacak? Türkiye bundan sonra Filistin için ne yapacak? İşte detaylar.