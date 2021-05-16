Türkiye’den son dakika Filistin kararı
Terör devleti İsrail, Müslümanların namusu olan ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-İ Aksa’ya ve Gazze’ye insanlık dışı alçak saldırılarına devam ederken, iki yüzlü, sahte demokrasi savunucu Batı ise terörist İsrail’in katliamlarına sesini bile çıkarmazken Türkiye, mazlumların sesi olmaya devam ediyor. Türkiye’nin Filistin kararı son dakika olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu. Peki Türkiye’nin Filistin kararı ne olacak? Türkiye bundan sonra Filistin için ne yapacak? İşte detaylar.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin'deki durum hakkında son dakika açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin konusunda, "Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır" açıklamasında bulundu.
Öte yandan terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'si çocuk olmak üzere 181'e yükseldi.