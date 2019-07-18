Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 açıklaması: Resmi olarak bekliyoruz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 ortaklığının askıya alınmasının bir açıklama yaptı. Demir, şunları söyledi;

Anlaşmada yeri olmayan bir karar

"F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik.Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz.

Çıkarma değil askıya alma kelimesi kullanılıyor

Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok.

Türkiye zorunlu olmadıkça yabancı ekipman almayacak

Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak.

Türkiye zorunlu olmadıkça yabancı ekipman satın almayacak. Türk şirketleri geçici kayıplar yaşayabilir ancak sanayimiz bundan güçlenerek çıkacaktır.

Her türlü opsiyon masada

Türkiye alternatifleri değerlendirmeye devam edecektir. Her türlü opsiyon masada."