0553 313 94 23

Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı:"Bu menfur terör saldırısını kınıyor, dost ve kardeş Somali halkı ile hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi sunuyoruz"

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:36
Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasına düzenlenen intihar eylemini kınayarak, saldırıda yaşanan can kayıpları için taziye dileklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, makamında gerçekleştirilen terör eylemi sonucunda Benadir Valisi ve Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman'ın yaralanmasından ve saldırıda meydana gelen can kayıplarından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Abdirahman Omar Osman'a acil şifa diliyoruz. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, dost ve kardeş Somali halkı ile hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Mogadişu Belediye binasını hedef alan intihar saldırısında, aralarında yerel yöneticilerin ve belediye çalışanlarının da olduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralılar olduğu belirtilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 00:36
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Somali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafter'den "Trablus'ta zafer yakın" açıklaması
    1. Hafter'den "Trablus'ta zafer yakın"..
    2. Somali Cumhurbaşkanı: Türkler..
    3. Osmaniye’de 3.7 büyüklüğünde deprem
    4. Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı
    5. ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan..
    6. Otomobilde sıkışan cesetler 1 saatte..
    7. Kullandığı traktörün altında kalan..
    8. Neil Armstrong'un öldüğü hastane,..
    9. Somali'de patlama! Belediye başkanı..
    10. Almanya'da hac hazırlıkları başladı
    11. Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a 30 gün..
    12. Libya'da El Kaide'nin üst düzey 3..
    13. Bitlis'te silahlı kavga: 2 ölü, 3..
    14. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk..
    15. Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü
    16. Güroymak’ta arazi kavgası: 2 ölü, 3..
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2019
    18. Brezilya’da sel: 12 ölü
    19. "Diplomatın yaralanması siyasi veya..
    20. Güney Amerika'yı sarsan olay! 4..
    21. Boris Johnson kabinesindeki önemli..
    22. Galatasaray’da yoğun mesai sürüyor
    23. Meksika'da bir evin bahçesinde 21..
    24. Geri dönüşüm deposunda yangın
    25. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    26. TBMM Başkanı Şentop: “Soydaşlarımızın..
    27. Sanatçılar Düzce için harekete geçiyor
    28. Mueller'e göre, raporu Trump'ı tamamen..
    29. Suriyelileri bu fotoğrafla alaya..
    30. Sudan'da Beşir sonrasında 4. başarısız..
    Yeni partiyle ilgili sıcak gelişme! Davutoğlu yakın çevresine konuştu
    Yeni partiyle ilgili sıcak gelişme! Davutoğlu yakın çevresine konuştu
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    AK Parti başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe talimatlar
    AK Parti başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe talimatlar
    Terör devleti İsrail, sondaj faaliyetindeki Türk gemilerinin görüntülerini ve konumunu yayınladı
    Terör devleti İsrail, sondaj faaliyetindeki Türk gemilerinin görüntülerini ve konumunu yayınladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'nin kanını dondurmuştu... Korkunç şüphe doğru çıktı
    Türkiye'nin kanını dondurmuştu... Korkunç şüphe doğru çıktı
    Karamollaoğlu: Saadet Partililer İmamoğlu'nu destekledi
    Karamollaoğlu: Saadet Partililer İmamoğlu'nu destekledi