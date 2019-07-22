Türkiye'den, Somali'deki terör saldırısına kınama

ANKARA (AA) - Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu'da bu sabah çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eyleminin şiddetle kınandığı bildirildi. Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi. - Eş-Şebab üstlendi Başkentteki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu, terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. Somali'de 2004'te kurulan, El Kaide fikriyatını benimseyen terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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