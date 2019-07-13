Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama
Somali'de Eş Şebap tarafından gerçekleştirilen ve 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:34
Dışişleri Bakanlığı, Somali'de terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali’nin Kismayo şehrinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
YORUM YAZ