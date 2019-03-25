Türkiye'den skandal karara ilk tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili küstah kararı canlı yayında imzalamasının ardından ilk mesajını sosyal medyadan verdi. Çavuşoğlu, 'ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Trump'ın Golan Tepeleri kararnamesini imzalamasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak" ifadelerini kullandı.