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Türkiye'den skandal karara ilk tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ,Trump'ın Golan Tepeleri kararnamesini imzalamasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı' dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 19:40
Türkiye'den skandal karara ilk tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili küstah kararı canlı yayında imzalamasının ardından ilk mesajını sosyal medyadan verdi. Çavuşoğlu, 'ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Trump'ın Golan Tepeleri kararnamesini imzalamasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:40
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. ABD
  3. Golan Tepeleri

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  • Yunus 16 Yunus 16 11 dk önce
    BÜYÜK SAVAŞIN AYAK SESLERİ. ERDOĞAN 2004 DEN BUGÜNE HAZIRLANIYOR. ZAFER İSLAM IN OLACAK İNŞAALLAH.

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