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Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal raporundaki mesnetsiz ifadelere ilişkin açıklama yaptı.

20 Ekim 2019 Pazar 11:51
Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporuna sert tepki gösterdi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz. Sözkonusu asılsız iddiaları, Suriye'den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Harekata dair skandal rapor

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin hazırladığı raporda skandal ifadelere yer vermişti. Örgüt, Türk ordusu ve müttefiki olan milisleri Suriye'nin kuzeydoğusunda savaş suçu işlemekle itham etmişti.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 11:51
  1. Uluslararası Af Örgütü
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. Barış Pınarı Harekatı

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  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM56 dk önce
    Bunların doğru olmadığını onlarda biliyor. Bu rapor bir PLANIN PARÇASI olarak hazırlanmış bir rapordur. Buna benzer raporlar başka uluslarası sivil toplum örgütlerindede hazırlanmıştır. Bunlar İsrail, ABD ve Avrupa yönetimlerinin büyük para ve baskılar sonucu hazırlatılmıştır. Bu raporlar Harekata devam eden sivil asker Türk ve ÖSO yöneticilerin in hakkında SAVAŞ SUÇU İŞLEMEK le suçlanması için hazırlanmış sahte raporlardır.
  • Kemal Kemal 59 dk önce
    Bunun tek suclusuhükümet..Savas diyecemize.. Terör ü yok eteceyizSadece törör deselerdi bam baska olurdu.

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