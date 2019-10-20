Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna sert tepki Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal raporundaki mesnetsiz ifadelere ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporuna sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz. Sözkonusu asılsız iddiaları, Suriye'den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi. Harekata dair skandal rapor Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin hazırladığı raporda skandal ifadelere yer vermişti. Örgüt, Türk ordusu ve müttefiki olan milisleri Suriye'nin kuzeydoğusunda savaş suçu işlemekle itham etmişti.

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