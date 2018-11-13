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Kalın'dan İsrail'e sert tepki: Derhal durdurmalı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör devleti İsrail'in işgal altında tuttuğu Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Uluslararası toplumun sessiz kalmasını eleştiren Kalın, "İsrail, Gazze halkına yönelik bu saldırıları derhal durdurmalıdır" dedi.

13 Kasım 2018 Salı 13:25
Kalın'dan İsrail'e sert tepki: Derhal durdurmalı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör devleti İsrail'in işgal altında tuttuğu Gazze'ye yönelik saldırılarına sert çıktı.

"Derhal durdurmalıdır" 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Saldırılar İsrail’in hukuk tanımaz, zorba ve işgalci tutumunu bir kez daha göstermiştir. İsrail, Gazze halkına yönelik bu saldırıları derhal durdurmalıdır" dedi.

Uluslararası toplum sessiz kalışına eleştiri getiren Kalın "İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası toplum, sorumluluk üstlenmeli ve harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 13:25
  1. gazze
  2. İbrahim Kalın
  3. İsrail

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