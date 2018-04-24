Başbakan Yıldırım'dan 'seçimleri erteleyin' diyen AKPM'ye cevap

Gittiği İspanya'da mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin Avrupa kritlerine uygun olmayacağuı iddiaasıyla Türkiye'ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısı yapan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne cevap vererek, 'Onlar kendi işlerine baksın, Önce terörist Salih Müslim'i konuşturmasınlar, seçimi Türkiye yapacak" dedi.