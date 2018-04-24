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Başbakan Yıldırım'dan 'seçimleri erteleyin' diyen AKPM'ye cevap

İspanya'da mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye seçimleri erteleme çağrısı yapan Avrupa Parlamentosu Parlamenterler Meclisi'ne cevap verdi.

24 Nisan 2018 Salı 17:39
Başbakan Yıldırım'dan 'seçimleri erteleyin' diyen AKPM'ye cevap

Gittiği İspanya'da mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin Avrupa kritlerine uygun olmayacağuı iddiaasıyla Türkiye'ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısı yapan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne cevap vererek, 'Onlar kendi işlerine baksın, Önce terörist Salih Müslim'i konuşturmasınlar, seçimi Türkiye yapacak" dedi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 17:39
  1. Binali Yıldırım
  2. AKPM
  3. İspanya

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