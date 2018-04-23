Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'den Avrupa'ya Salih Müslim tepkisi

AKPM Türk Heyeti Başkanı Kılıç, eski PYD eş başkanı Salih Müslim'i konuşmacı olarak davet eden AKPM'ye tepki göstererek, genel kuruldaki çalışmalarını yarıda kesip Türkiye'ye dönme kararı aldığını duyurdu

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:34
Türkiye'den Avrupa'ya Salih Müslim tepkisi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türk Heyeti Başkanı Akif Çağatay Kılıç, eski PYD eş başkanı Salih Müslim'i konuşmacı olarak davet eden AKPM'ye tepki gösterdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Strazburg'da başlayan AKPM İlkbahar Dönemi Genel Kurulu'nun yan bir etkinliğine Müslim'in davet edilmesini kınadı. Kılıç, söz konusu davete tepki olarak AKPM Genel Kurulu'ndaki çalışmalarını yarıda kesip Türkiye'ye dönme kararı aldığını duyurdu.

Birleşik Avrupa Solu (UEL) Grup Başkanı'nın girişimiyle AKPM binasında Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan bir konferans düzenlenmesini ve terör örgütü PYD üyesi Müslim'in buraya davet edilerek sunum yapmasına müsade edilmesini eleştiren Kılıç, "Avrupa Konseyi değerlerine ters düşen ve Avrupa Konseyi standartları yönünden kabul edilmesi mümkün olmayan bu etkinliği kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu etkinliğin gerçekleştirilmesine izin verilmesini ve terörist Salih Müslim’in AKPM çatısı altında bir etkinliğe katılmasını protesto etmek amacıyla, AKPM Türk Heyeti Başkanı olarak Parlamenter Meclisin Nisan oturumundan ayrılarak Türkiye'ye dönüyorum. Heyet üyelerimizin bazıları AKPM Genel Kurulunda kabul edilecek olan ve Türkiye ile ilgili atıfların yer aldığı bir kısım raporlara yönelik değişiklik önergeleri vermek ve bunları savunmak üzere AKPM'nin Nisan oturumunun kalan kısmına sınırlı biçimde katılacaklardır."

Bu arada AKPM'de düzenlenen yan etkinliğe, HDP'li milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Hişyar Özsoy ve Mithat Sancar'ın da katıldığı öğrenildi. Müslim'in Avrupa Konseyi binasına gelişinde ve etkinlik boyunca Fransız polisi tarafından korunduğu görüldü.

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eş başkanlığını 2010-2017 yılları arasında yapan Müslim hakkında Ankara Güvenpark'ta 13 Mart 2016'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından farklı suçlardan kamu davası açılmış ve hakkında yakalama ve tutuklama emri çıkarılmıştı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 19:34
  1. Ankara
  2. Salih Müslim
  3. Salih Müslim pyd
  4. salih müslim türkiye
  5. Salih Müslim avrupa konseyi
  6. Avrupa Konseyi
  7. avrupa konseyi pyd
  8. Akif Çağatay Kılıç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül aday mı? soruna cevap verdi
    1. Abdullah Gül aday mı? soruna cevap verdi
    2. Geven otu (Astragalus) nedir?..
    3. "Sahaya başka bir şey düşünmeden..
    4. Başbakan: Yalana tahammül edemem
    5. Rusya Ermenistan'a müdahele edecek mi?
    6. Flaş! YSK kararı CHP ve İP'e sızmış
    7. "Cumhurbaşkanı bunu çok iyi yapıyor"
    8. Türkiye'den Salih Müslim tepkisi!
    9. Uyumadan önce telefon kullanmak nelere..
    10. Çiftlikbank davasında flaş gelişme!
    11. Ananas kabuğunun faydaları
    12. Fenerbahçe-Antalyaspor maçı CANLI YAYIN
    13. Türkiye'den Belçika'ya PKK ayarı
    14. Göztepe Akhisar'ı aşamadı
    15. Çocuğunuz 2 yaş sendromu geçiriyor..
    16. Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV..
    17. İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını..
    18. İştah kontrolü neden önemlidir?
    19. CHP'li Ceyhun İrgil'den Abdullah Gül..
    20. Fenerbahçe'nin Antalya 11'i belli oldu
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak