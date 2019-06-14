Türkiye'den S-400 resti: Geri adım atmayacağız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile S-400 gerilimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kararlıyız, hiçbir şekilde geri adım atmayacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile S-400 gerilimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kararlıyız, hiçbir şekilde geri adım atmayacağız." dedi. Ayrıntılar Geliyor...

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