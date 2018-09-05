Türkiye'den İdlib konusunda Rusya ve İran'a 3 öneri!

Şam rejiminin, Rusya ve İran’ın desteği ile İdlib’e başlatacağı harekâta yönelik son hazırlıklar yapılırken Rus uçakları, Türkistan İslam Partisi’nin denetiminde bulunan Uygur, Özbek ve Kırgız uyruklu muhaliflerin faaliyet gösterdiği hedefleri vurdu. Bölgede 6 karargah ve 7 depo etkili şekilde vurulurken, uçakların sivil yerleşim birimlerini de bombaladığı ileri sürüldü.

Kara harekâtı için ise gözler 7 Eylül’de Tahran’da yapılacak Türkiye-Rusya-İran zirvesine çevrildi. Türkiye’nin harekâtı önlemeyi, mümkün olmaması halinde operasyona Özgür Suriye Ordusu’nu da katmayı amaçladığı iddia ediliyor.

HAREKATA HAZIRLIK

Kara harekâtına hazırlanan Esad güçlerinin, batıdan saldırıya geçeceği ve ilk etapta Cisr eş Şuğur üzerinden Halep-Hama ve Lazkiye koridorunu ele geçirmeyi amaçladığı bildirildi.

İdlib’e yönelik harekâta ilişkin ABD, İngiltere, Fransa ve Rusya arasında yürütülen temaslar sonrası yapılan açıklamalar, harekâtın kaçınılmaz olduğunu gösterirken Rusya, kara harekâtına hazırlık için İdlib bölgesindeki çok sayıda sivil yerleşim yeri ve muhaliflerin cephe hatlarını etkili şekilde vurdu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının muhaliflerin kontrolündeki son vilayet olan İdlib’e hava saldırısına başladığını duyurdu.





Savaş uçakları, dün öğle saatlerinde İdlib’in batısı ve Hama ilinin kuzeyine saldırı düzenledi. Saldırılarda Rus savaş uçaklarının, İdlib’in batısındaki Csir eş-Şuğur, Bisenkul, Gani, İnneb, Sırmaniyye ve Hama’nın kuzeyindeki Zeyzun bölgelerinde sivil yerleşimleri ve muhaliflerin cephe hatlarını vurduğu iddia edildi.

İZİNLER KALDIRILDI

Muhaliflere ait Uçak Gözlemevi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hımeymim askeri üssünden kalkan 3 Rus savaş uçağının 20 saldırı düzenlediğini ve saldırıların gün boyu sürdüğünü” aktardı.

Kara harekâtına hazırlanan Suriye ordusunda ise izinler kaldırılırken, gönüllülerden yeni asker alımları yapılıyor. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Rus uçaklarının dünkü hava harekâtında muhaliflere ait altı askeri karargah ve yedi depo vuruldu. Rus uçaklarının hedef aldığı Csir eş-Şuğur bölgesinin ise stratejik konumda olduğu ve esas düğümün bu bölgenin alınması ile çözüleceği bildirildi. Rus uçakları tarafından vurulan Csir-Eş-Şuğur’da, Çin’in Uygur, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan’dan bölgeye cihad için gelen grupların katılım sağladığı Türkistan İslam Partisi’nin denetimi bulunuyor. Bu nedenle bu ülke yönetimleri ile Rusya arasında bir süreden beri operasyona ilişkin görüşmeler sürdürülüyordu. Başta Çin olmak üzere, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan yönetimleri, Suriye’de faaliyet gösteren vatandaşlarının kendilerine iade edilmesini talep etmişti.

Rusya’nın bu nedenle İdlib’e yönelik hava harekâtını Csir eş-Şuğur’dan başlattığı belirtiliyor. Suriye’de DEAŞ’a ve diğer radikal İslami gruplara katılanların sayısının 12 bin ila 14 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.

IMP News’in Suriye kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; Ankara tarafından Moskova’ya üç öneri sunuldu. Habere göre, Rusya tarafı önerilerin değerlendirilip yanıtlanacağı bilgisini verdi. 7 Eylül’de Tahran’da yapılacak İdlib zirvesinde de bu üç önerinin tartışılacağı öğrenildi. Söz konusu haberde Ankara’nın Rusya ve İran’a sunduğu üç öneriye ilişkin maddeler şöyle açıklandı:

'ÖSO DA KATILSIN'

- İdlib harekâtına ÖSO da katılmalı.

- Azez sınırında bulunan Şehba bölgesindeki Tel Rıfat ve çevresi, İdlib’den ayrılmayı kabul eden ılımlı grupların yerleşmesi için Türkiye’nin kontrolüne bırakılabilir.

- Suriye’nin inşasında Türkiye’ye de rol ve pay verilsin.

İddiaya göre; Ankara, harekâta ÖSO güçlerinin de katılmasını istiyor. Harekâta katılması istenen ÖSO gruplarının yaklaşık 20-30 bin arasında olduğu belirtiliyor. ÖSO savaşçılarının tamamına yakını ise Suriyelilerden seçildi.

KARAR VERİLMEDİ

İdlib’i kontrol eden muhalif grupların savaşmadan kenti terk etmesine yönelik görüşmeler de devam ediyor. Muhaliflerin savaşmadan bölgeyi terk etmesi yönünde karar almaları halinde, Şehba bölgesinin Türkiye’nin kontrolüne bırakılması planı uygulanabilecek.

IMP News’in Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah’a yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, İdlib harekâtı bu ayın ortasında batı istikametinden Cisr eş-Şuğur ile Gab Ovası’ndaki kasabalardan başlayacak.

Öte yandan rejim ordusunun İdlib operasyonu öncesinde konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Bakanı Velid Muallim, Russia Today’e yaptığı açıklamada, Türkiye ile cepheleşmeden yana olmadıklarını belirterek, Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı anlayış olmasının önemli olduğunu söyledi.

'SALDIRI İÇİN SON TARİH 10 EYLÜL'

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib’deki duruma çözüm bulunması için Türkiye ve Rusya arasında görüşme yapılmasına zaman tanınması gerektiğini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Vladimir Putin’e “İkinizin yapacağı telefon görüşmesi, Tahran öncesinde dahi büyük fark yaratabilir” diye seslendi. Mistura ayrıca, “Suriye medyası, hükümetin İdlib’e saldırı için 10 Eylül’ü son tarih olarak verdiğini” söyledi.

(Milliyet)