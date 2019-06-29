Türkiye'den Rumlara gözdağı! Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor Doğu Akdeniz’e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj gemisine Barbaros Fırkateyni'nin eşlik etmesi ile ilgili görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj gemisine Barbaros Fırkateyni'nin eşlik etmesi ile ilgili görüntüleri paylaştı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından görüntüler paylaşılarak, "Sondaj çalışması için Doğu Akdeniz’e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj Gemimize, TCG Barbaros Fırkateynimiz refakat etmeye devam ediyor" denildi.

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