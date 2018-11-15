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Fuat Oktay'dan Kıbrıs Rum Kesimi'ne sert tepki: İzin verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Kurduğunuz devlet, Ada'nın kurucu ve eşit iki parçasından biridir. Kıbrıs Rum tarafının bu gerçeği sulandırma yönündeki çabalarına bugüne kadar izin verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecekt" ifadelerini kullandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 11:53
Fuat Oktay'dan Kıbrıs Rum Kesimi'ne sert tepki: İzin verilmeyecek

Kıbrıs sorununa ilişkin açıklmalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ada'da hala çözüme ulaşılamamış olmasının nedeni, çözümsüzlüğü şiar edinen Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumudur" dedi.

Oktay, "Kurduğunuz devlet, Ada'nın kurucu ve eşit iki parçasından biridir. Kıbrıs Rum tarafının bu gerçeği sulandırma yönündeki çabalarına bugüne kadar izin verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Haklı ve dik duruşumuzu Kıbrıs'ta, Suriye'de ve Libya'da da aynı kararlılıkla sergilemeyi sürdüreceğiz.” dedi.

 
Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 11:53
  1. Fuat Oktay
  2. Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi
  3. KKTC

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