Ordu ilimiz rekor kırdı: Karadeniz'de İlk 5'e girdi

Mayıs 2024'te Türkiye genelinde 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu sayı bir önceki aya göre yüzde 18,4 artış gösterdi. Trafiğe çıkan yeni araçların büyük bir kısmını motosikletler (yüzde 47,9) ve otomobiller (yüzde 38,5) oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ordu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 179 bin 790'a ulaştı. Bu rakam içinde 97.205 otomobil, 42.998 kamyonet, 17.670 motosiklet, 10.362 minibüs, 6.831 kamyon, 2.988 traktör, 1.110 otobüs ve 626 özel amaçlı araç bulunuyor.

Aynı dönem içerisinde Ordu'da toplam 6.184 aracın devir işlemi gerçekleşti. 4.003 otomobil, 1.220 kamyonet, 504 motosiklet, 267 minibüs, 26 traktör, 11 otobüs ve 8 özel amaçlı araç el değiştirdi.