Suriye'deki operasyon öncesi Türkiye'den Putin'e mesaj

Edinilen bilgilere göre Ankara taraflara hem itidal tavsiye etti, hem de batılı ülkelerin yani ABD, Fransa ve İngiltere’nin mesajlarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletti.

Süreçte görüşmeler sadece devlet başkanları düzeyinde yapılmadı. Hemen her düzeyde taraflarla irtibat sağlandı. Batının Söz konusu mesajı “Hedef Rusya değil, kimyasal silah kullanan Şam Rejimi. Rusya ile sıcak çatışma istemiyoruz” idi.

Ankara bu mesajı Putin’e operasyon öncesi iletti. Ancak adına yine de “arabulucu” demedi çünkü her ihtimale karşı ihtiyatlı davranmayı seçti