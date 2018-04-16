Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suriye'deki operasyon öncesi Türkiye'den Putin'e mesaj

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye'de Esed rejimine yönelik operasyonu öncesinde Ankara yoğun diplomasi trafiği yaşamıştı. Türkiye “arabulucu” iddiasına ne “evet” ne de “hayır” demişti. Operasyon sonrası Ankara’nın rolü netleşmeye başladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:11
Suriye'deki operasyon öncesi Türkiye'den Putin'e mesaj

Edinilen bilgilere göre Ankara taraflara hem itidal tavsiye etti, hem de batılı ülkelerin yani ABD, Fransa ve İngiltere’nin mesajlarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletti.

Süreçte görüşmeler sadece devlet başkanları düzeyinde yapılmadı. Hemen her düzeyde taraflarla irtibat sağlandı. Batının Söz konusu mesajı “Hedef Rusya değil, kimyasal silah kullanan Şam Rejimi. Rusya ile sıcak çatışma istemiyoruz” idi.

Ankara bu mesajı Putin’e operasyon öncesi iletti. Ancak adına yine de “arabulucu” demedi çünkü her ihtimale karşı ihtiyatlı davranmayı seçti

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 07:11
  1. Ankara
  2. fransa
  3. abd
  4. rusya
  5. Türkiye
  6. suriye
  7. operasyon

YORUM YAZ

  • emin abdulhamidemin abdulhamid8 sa önce
    Esadçı küffar diyor ki, "kimyasal saldırı Batılı ülkelerin kurgusu". İyi de bu kadar kurguyu, 100 adet füze fırlatmak için mi yaptı ey müslüman kanına doymayan canavarlar!!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor Salonu için çalışmalar başladı!
  1. Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor..
  2. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
  3. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
  4. Dortmund'da sakatlık şoku!
  5. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
  6. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
  7. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
  8. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
  9. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
  10. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
  11. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
  12. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
  13. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
  14. Bursaspor hazırlıklara başladı
  15. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
  16. Timsah çalışmalara hemen başladı
  17. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
  18. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
  19. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
  20. Korkutan deprem! Antalya sallandı
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?