Türkiye'den petrol ve doğal gaz için kritik hamle! AK Partili o isim: Doğalgazın ulaşmadığı yer kalmayacak dedi

İmar ve ihya çalışmalarının devam ettiği Malatya'da, saha çalışmalarını sürdüren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kenttin her noktasını doğalgazla buluşturmak için tüm gayretin gösterildiğini söyledi.

6 Şubat 2023 depremlerinde büyük bir yıkım yaşayan Malatya'da, kent merkezindeki ve kırsal bölgelerde şehrin yeniden imarı ve ihyası bağlamındaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kalıcı konutlar, köy evleri, yeni çarşı altyapı ve üst yapı çalışmaları ile birlikte imar ve ihya çalışmalarının bütüncül ve eş zamanlı sürdürüldüğünü kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Aksa Malatya Doğalgaz Şirket Müdürü Güngör Ateş'i ziyaret ederek 2024-25 yatırım programına alınan, ihalesi yapılan ve ihale aşamasındaki doğalgaz projelerini görüştü.

"19 yılda Malatya'ya 1 milyar 385 milyon TL'lik doğalgaz yatırımı"

Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu'nda da incelemelerde bulunan Milletvekili Ömeztoprak, 19 yılda Malatya'ya 1 milyar 385 milyon TL'lik doğalgaz yatırımı yapıldığını kaydederek, "Kırsal mahallelerimize gerçekleştiğimiz ziyaretlerde özellikle ev hanımlarımızın doğalgazın şehrimizin her noktasına ulaştırılması talepleri ile karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl depremlere rağmen yüzde yüzün üzerine çıkarılarak 353 kilometrelik bir hat çalışması gerçekleştirilmiş. Bu yılda 2024-2025 programları içerisinde yer alan projelerin hayata geçirilmesi için planlanan çalışmalar sürdürülüyor bizlerde çalışmaları yakından takip ediyoruz. İkizce, Gelincik Tepesi, Çamurlu gibi TOKİ tarafından yapımları tamamlanan bölgelerde de çalışmalar büyük bir oranda tamamlanmış durumda geriye kalan kısımda ise çalışmalar aralıksız sürüyor. Deprem bölgelerindeki yatırımların devamı ve ek yatırımların açılması konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tam destekleri ile bugüne kadar geldik derin yaralarımız sarıldı ve sarılmaya devam ediyor. Bürokraside, siyasette, bu şehrin hizmetkardır bizler Malatya'mıza hizmet ettiğimiz sürece görevimizi idari ve vicdani anlamda tamamlamış oluruz. Bu hizmet anlayışımız akamete uğramadan devam edecek" ifadelerini kullandı.



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Öte yandan Türkiye bu kapsamda Avrupa'da hidrokarbon aramacılığının en yoğun olduğu ikinci ülke oldu.

Hem karada hem de denizde petrol ve doğalgaz üretimine devam eden Türkiye, uluslararası alanda da kendini ispatlamayı sürdürüyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 2023 Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu'na göre; 2024 yılı mart ayı itibarıyla Türkiye'de aynı anda sondaj yapan aktif kule sayısı 45 olarak kaydedildi.

Bu sayı ile Türkiye, Avrupa'da arama faaliyetlerinin en yoğun olduğu ikinci ülke olarak öne çıktı. Sadece Ukrayna, 46 kule ile sondaj yapan aktif kule sayısı bakımından Türkiye'nin önüne geçti.

Türkiye'yi de 13 kule ile üretimini sürdüren Norveç takip etti. Öte yandan, Türkiye'nin deniz alanlarında da 4 derin deniz sondaj gemisi ile faaliyetleri devam ediyor.

GABAR'DA 34 KUYUDA ÜRETİM DEVAM EDİYOR

Terörden arındırıldıktan sonra TPAO'nun petrol üssüne çevirdiği Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde de petrol üretimi tüm hızıyla sürüyor.

2021'de TPAO tarafından Şırnak'ta kazılan Şehit Esma Çevik-1 arama kuyusu ile petrol keşfi gerçekleştirilmesini takiben sürdürülen çalışmalar kapsamında 2024 Mayıs sonu itibarıyla Şehit Esma Çevik Sahası'nda 27 kuyudan üretim yapılıyor.

Şehit Esma Çevik Sahası'nın kuzey doğusunda bulunan ve Türkiye'nin kara alanlarındaki en büyük keşfinin yapıldığı Şehit Aybüke Yalçın Sahasında da 2024 Mayıs sonu itibarıyla 7 kuyudan üretim devam devam ediyor.

Bu bölgede üretim yıl sonunda rekor seviyelere ulaşacak.

GEÇEN YIL 214 KUYU SONDAJI YAPILMIŞTI

Türkiye'de 2022'de 126 adet arama ve tespit kuyusu, 65 üretim kuyusu olmak üzere toplam 191 kuyu sondajı yapılmıştı.

Geçen yıl ülke çapında 134 arama ve tespit kuyusu ile 80 üretim kuyusu olmak üzere toplam 214 kuyu sondajı gerçekleştirilmişti.

Bu kuyulardan 176'sı TPAO tarafından, 38'i ise sektörde faaliyet gösteren diğer şirketler tarafından açılmıştı.

TPAO'DAN 9 YILDA 27,6 MİLYAR DOLAR YATIRIM

TPAO, yurt içi faaliyetlerinin yanı sıra, ülke ihtiyacının kesintisiz, yeterli ve ekonomik bir biçimde karşılanması amacıyla yurt dışında da petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, TPAO tarafından 2014-2023 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında toplam 27,6 milyar dolar yatırım yapıldı.

Son yıllarda artan faaliyetlerin de etkisiyle yatırımlarda önemli artışlar gözlemlenirken, 2023 yılı yurt içi yatırım rakamı da TPAO tarihinin en yüksek yurt içi yatırım seviyesi olarak kayda geçti.