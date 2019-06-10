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Türkiye'den peş peşe İzlanda açıklaması: Gereken yapılacak!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Takım'ın İzlanda Havalimanı'nda saatlerce bekletilmesine sert tepki gösterdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 08:05
Türkiye'den peş peşe İzlanda açıklaması: Gereken yapılacak!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımının 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muamelenin diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi.

Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımının İzlanda'da havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için gece saatlerinde bu ülkeye geldi.

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 08:05
  1. Konya
  2. izlanda
  3. Milli Takım
  4. Mevlüt Çavuşoğlu
  5. İzlanda Havalimanı
  6. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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  • ChnChn1 sa önce
    Fransızların yaşadığı hezimet onları da korkutmuştur, ancak onlar da gelince misliyle muamele etmek lazım...

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