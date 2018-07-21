Köpeklerle saldırmışlardı! Hollanda, Türkiye'den özür diledi

Anayasa değişikliğinin oylandığı 16 Nisan 2017 Referandumu öncesi ardı ardına provokasyonlara imza atan ve hem gurbetçilere hem de hükümet üyelerine kendi topraklarında tecrit uygulayarak Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açan Hollanda, karşılıklı restleşmede geri adım atmak zorunda kaldı. Türk Dışişleri’ne bir mektup gönderen Hollanda makamları, Ankara’dan ‘özür’ dileyerek ilişkilerin yeniden eski günlere döndürülmesini istedi. Lahey’den uzatılan ele karşılık veren Ankara ise 1,5 yıl aradan sonra ‘yeniden normalleşme’ sinyali verdi. Gelişmeyi Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu, duyurdu.

İLK GÖRÜŞME NATO’DA

Brüksel’deki NATO Zirvesi kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok’la bir görüşme yaptığını ve bu çerçevede, geçtiğimiz yıl 11 Mart’ta meydana gelen ve ilişkileri bozan üzüntü verici olayları ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bu görüşmemizde ortaya çıkan, ilişkileri normalleştirmek için adımlar atma iradesi ışığında inisiyatif alan Hollandalı mevkidaşım, tarafıma bir mektup iletti ve ilişkilerimizin normalleştirilmesi arzusunu teyit etti. Bu mektup üzerine kendisiyle ayrıca telefonda görüştük ve ilişkilerimizin önünü açmak için atılacak adımlar konusunda mutabık kaldık” dedi.

TÜRKİYE’YE GELECEK

Ankara ve Lahey büyükelçilerinin karşılıklı olarak yeniden göreve başlayacağını söyleyen Çavuşoğlu, “Ayrıca, ülkelerimiz arasındaki diyalog ve güveni yeniden tesis etmek ve ilişkilerimizi eski seyrine sokacak müteakip yol haritasını belirlemek üzere Hollandalı mevkidaşım Blok’u ülkemize davet ettim. Bu ziyaretin de yakın zamanda gerçekleşmesi sözkonusudur” açıklaması yaptı. Hollanda’da 450 bin Türk nüfusu bulunduğunu ve bu nedenle milli menfaatler doğrultusunda hareket edeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, mevkidaşı Stef Blok ile dün bir de telefon görüşmesi yaptı. Son temasın ardından Dışişleri Bakanlığınca yazılı bir açıklama yapıldı. Bildiride şöyle denildi: “Türkiye ile Hollanda, ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı almıştır. İki ülke 400 yılı aşkın süredir yakın ilişkiler sürdürmüşlerdir, halen 60 yılı aşkın vsüredir NATO müttefikidirler ve aralarında kaydadeğer ticaret ve yatırım ilişkileri bulunmaktadır. Bakanlar Ankara ve Lahey Büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda uzlaşmışlardır. Bakanlar ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanının 2018’in ikinci yarısında Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunması hususunda anlaşmışlardır.”

UNUTMADIK!

Hollanda hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda'daki gurbetçilerle bir araya gelmeyi planlayanMevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da 11 Mart 2017'de Rotterdam'daki Türk konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı. Türk vatandaşları da atlı-köpekli polislerin zorbalığına maruz kalmıştı. Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin dönmemesini istemişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.

(Yeni Şafak)