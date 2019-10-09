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Bakan Akar'dan operasyon açıklaması: İntikaller sürüyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması beklenen operasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İntikaller, hazırlıklar sürmekte" dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:40
Bakan Akar'dan operasyon açıklaması: İntikaller sürüyor

Milli Savunma Bakanı Akar, "Harekatla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. İntikaller, hazırlıklar sürmekte" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katılmak üzere Hava Harp Okulu’na geldi.

Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekattaki hazırlıklarda gelinen son durum hakkında konuşan Akar, şunları söyledi:

"Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz. Ancak bugünkü yaptığımız faaliyet de önemli bir faaliyet. Mazisi şan ve şerefle dolu kartal yuvası Harp Okulu’nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış töreni var. Harbiyelilerle birlikte olacağız, onlarla yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, bu önemli günü birlikte kutlayacağız.”

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:40
  1. TSK
  2. Operasyon başladı
  3. operasyon başladı mı
  4. Hulusi Akar

YORUM YAZ

  • vatansevervatansever29 dk önce
    operasyon gece hava gücüyle olur sonrasında kara operasyonu başlar diye düşünüyorum....hava-top-kara operasyonu şeklinde bu harekat icra edilir bence....şuan hava operasyonu başlamadığına göre harekat başladı diyemeyiz...sürekli gündem değişiyor....gündem değişmeden bir an önce bu teröristleri imha etsek en iyisi....trump fikri değişmeden oprasyon başlamalı....

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