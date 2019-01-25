0553 313 94 23

Türkiye'den önemli hamle: ASELSAN-HAVELSAN yapacak

Savunma Sanayii Başkanlığı, yeni inşa edilecek olan Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'nin savaş sistemi bileşenlerinin ASELSAN-HAVELSAN ortaklığıyla yapılacağını duyurdu.

25 Ocak 2019 Cuma 18:28
Türkiye'den önemli hamle: ASELSAN-HAVELSAN yapacak

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Sefine Tersanesi arasında imzalanan sözleşme kapsamında inşa edilecek Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'nin (DİMDEG) savaş sistemi bileşenleri, ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı tarafından yapılacak.

SB'den yapılan açıklamaya göre, Sefine Tersanesi'nde düzenlenen törende sözleşmeye, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol ve Sefine Tersanesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Demir Koloğlu imza attı.

DİMDEG, öncelikle açık denizde harekat icra eden gemilerin/görev grubu unsurlarının desteklenmesi maksadıyla görev alacak.

"Muharip olmayanların tahliyesi faaliyetlerine destek sağlayacak"

Sahil desteği olmaksızın en az 4 geminin ikmal maddeleri (yiyecek, su, tıbbi malzeme, yakıt, cephane ve benzeri) bütünlemesini denizde ikmal yöntemiyle gerçekleştirebilecek olan DİMDEG, gemilerle üzerlerinde konuşlu bulunan insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçlarının, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli bir seviyedeki bakım-onarımlarının yapılmasına da destek sağlayacak.

DİMDEG, "komuta-kontrol gemisi" olarak görev yapmasının yanı sıra "savaş dışı harekat" kapsamında insani yardım, deniz haydutluğuyla mücadele, doğal afet yardım, arama kurtarma, muharip olmayanların tahliyesi faaliyetlerine destek sağlayacak.

Gemideki milli çözümler

LHD gemisinden sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ikinci büyük gemisi olacak DİMDEG, SSB ile yapılan sözleşme uyarınca Sefine Tersanesi tarafından teslim edilecek.

Proje kapsamında ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığınca sağlanacak savaş sistemi bileşenleri şöyle:

- Savaş Sistemi Entegrasyonu-ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı
- Seyir Yardımcıları-ASELSAN
- EMI/EMC Analiz ve Test Çalışmaları-ASELSAN
- Entegre Muhabere Sistemi-ASELSAN
- Uydu Muhabere Sistemi-ASELSAN
- IFF Sistemi-ASELSAN
- Helikopter Kontrol Radarı-ASELSAN
- KIRLANGIÇ Gece/Gündüz Kamera Sistemi-ASELSAN
- Stabilize Top (STOP) Sistemi-ASELSAN
- Savaş Yönetim Sistemi (SYS)-HAVELSAN
- Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS)-HAVELSAN
- Gemi Bilgi Sistemi (GEBİS)-HAVELSAN
- Mesaj İşletim Sistemi (MİS)-HAVELSAN­­

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 18:28
  1. İkmal Muharebe Destek Gemisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu'nun kabulü
    1. Bakan Soylu'nun kabulü
    2. AK Parti'nin belediye başkan adayına..
    3. Hayvanlarda çiçek hastalığı nedir..
    4. Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun..
    5. "EduMAP" projesi kapanış çalıştayı
    6. Türkiye'den Europol'e ziyaret
    7. Etiyopya’da toplu mezarlar bulundu
    8. Son bir haftada 43 terörist etkisiz..
    9. Gençlerbirliği eski başkanlarından..
    10. Belçika'dan Venezuela açıklaması
    11. Muğla'da fırtına
    12. Milli Savunma Bakanlığından, son bir..
    13. AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı..
    14. On binlerce Kamerunlu Nijerya'ya sığındı
    15. "2023'ün güçlü Türkiyesi için her..
    16. Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı
    17. ABD'de Trump'ın akıl hocası gözaltına..
    18. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    19. Yaşlı çift bir gün arayla hayatını..
    20. Eski Büyükelçi Bulunç'tan KKTC Yorumu:..
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde