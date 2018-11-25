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Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek

Balıkesir'de eski SEKA fabrikasını yeniden faaliyete geçiren Varaka Kağıt şirketi, yılda 300 bin tona yakın gazete kağıdı üretecek.

25 Kasım 2018 Pazar 17:17
Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek

Balıkesir'de eski SEKA fabrikasını özelleştirmeden satın aldıktan bir süre sonra sıfırdan fabrika inşa eden Albayraklar Grubu'na bağlı Varaka Kağıt şirketinde yerli ve milli üretim için geriye sayım başladı. Kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açan Varaka Kağıt firmasının genel müdürü Ahmet Taşçı, fabrika ile ilgili bilgiler verdi. Taşçı, "Türkiye'de 35 yıldır kağıt sektöründe çalışıyorum. Eski SEKA olarak bilinen Balıkesir Kağıt Fabrikası'nı Albayraklar olarak 2003 yılında özelleştirmeden satın alarak çalışmalara başladık. Bir takım problemlerden ötürü devreye girmesi gecikmiş. Fakat son 4 yılda hızlandık. Sayın bakanımızın da açıkladığı gibi ocak ayının sonu gibi üretime geçeceğiz. Hatta şu an 2 vardiya 12'şer saat çalışıyoruz. Buradaki üretimimiz yüzde 100 olarak hurda kağıt ile olacak. Ağaç vesaire kullanılmayacak. Türkiye'nin ihtiyacı olan gazete kağıdının yüzde 70 civarını bu fabrika karşılayacak. Makinemizde bazı revizyonlar yaptık. Diğer ambalaj kağıdı hurdaları ile de ambalaj kağıdı üretmeyi de hedefliyoruz. Yılda 300 bin tona yakın kağıt üreteceğiz." dedi.

"Kağıt atıklar ürüne dönecek"

Ahmet Taşçı şöyle devam etti:

Ocak ayındaki denemelerin ardından şubat ayı içinde satılabilir bir ürün çıkacak. Hammadde girişi ve mamul çıkışı göz önüne alınırsa yaklaşık her gün 100 tır buradan iş alacak. Bu da Balıkesir ekonomisine ciddi katkı demektir. Ayrıca fabrikada direkt çalışan tır ve personelleri de göz önüne alırsak Balıkesir ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacak. Kağıt imalatında hurda kağıt kullandığımız için, bu kağıt ekonomiye müdahil olduğu için ithal yerine bu ülkenin hurdası ile kağıt üretileceği için ülkemizden yurt dışına çıkan paranın da önünün kesileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Balıkesir'deki bu üretim ile cari açığa çok büyük katkımız olacak. En güzeli de şehir çöplüklerini dolduran kağıt atıklar burada ürüne dönecek ve ithalatın önü kesilecek.

Bakan Varank'ın gündeminde 

Büyük bir alan içinde hummalı çalışmalarını sürdüren Varaka Kağıt, üretim için geri sayıma başlarken, aynı zamanda arıtmasından atıkların bertaraf edilmesine kadar çevreci bir tesis. Varaka Kağıt'ın üretime geçmesi ile ilgili geçtiğimiz günlerde kısa bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kağıdı da stratejik ürün kapsamında değerlendiriyoruz. Balıkesir SEKA Fabrikası inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yıllık 300 bin ton kapasiteyle tekrar üretime geçecek" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 17:17
  1. Balıkesir
  2. SEKA
  3. kağıt fabrikası

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