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Türkiye'den Nijerya'ya taziye mesajı

Türkiye, Nijerya'nın Benue eyaletinde kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak taziye mesajı yayımladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:52
Türkiye'den Nijerya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın Benue eyaletine bağlı Ayar-Mbalom bölgesinde bir kiliseye düzenlenen terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Saldırıda 2'si rahip 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bölge zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak eyalete bağlı Guma bölgesinde 5 gün önce çıkan çatışmalarda 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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