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Türkiye'den Nijerli 7 bin aileye Cansuyu

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Nijer'de 7 bin aileye kurban eti yardımında bulundu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:33
Türkiye'den Nijerli 7 bin aileye Cansuyu

Nijer'in başkenti Niamey'de kurban pazarlarından aldıkları hayvanların kesimini yapan Cansuyu Derneği ekibi, kurban etlerini yoksul 7 bin aileye dağıttı.

Derneğin Nijer Koordinatörü Hüseyin Mete, aldıkları kurban vekaletlerini bire bir yerine getirdiklerini belirterek, etleri muhtaç ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

Yardımdan yararlanan Niameyli Selime Abdullah, bu yıl kurban kesemediklerini, aldığı kurbanlık et sayesinde çocuklarının çok mutlu olacağını dile getirdi.

Halime Muhammed de yapılan yardımdan dolayı derneğe teşekkür etti.

Hasan Ali ise çok duygulandığını belirterek, "Her yıl Türkiye'den bizlere yardım geliyor, yardımımıza hep Türkiye koşuyor. Bundan dolayı sürekli dua ediyoruz." dedi.

Cansuyu Derneği ekibi, çocuklara da şeker ve balon verdi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 09:33
  1. Niamey
  2. Cansuyu
  3. kurban eti

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