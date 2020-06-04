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Korona Virüs

Türkiye'den Nijer'e tıbbi yardım

Türkiye koronavirüs salgını nedeniyle Nijer'e tıbbi malzeme yardımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:07:00 -
Türkiye'den Nijer'e tıbbi yardım

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Nijer'e maske, koruyucu tulum ve koruyucu gözlük gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

Nijer'e hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine Türkçe ve Fransızca yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nijer'e koronavirüs önlemleri için tıbbi malzeme desteğinde bulunulduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla @saglikbakanligi tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer'e ulaştıracak TSK'ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti."

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