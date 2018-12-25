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Milli Savunma Bakanlığı: Netanyahu’nun iftiralarını reddediyoruz!

Milli Savunma Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine çok sert cevap verdi. Bakanlık açıklamasında, "Ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları ve siyasi sorunlar karşısında dikkatleri başka yere çekmeye çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

25 Aralık 2018 Salı 11:23

Milli Savunma Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında açıklama yayınladı.

Bakanlığı söz konusu açıklaması şöyle:

"Ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları ve siyasi sorunlar karşısında dikkatleri başka yere çekmeye çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihi boyunca icra ettiği görev ve harekatlarda, hiçbir dönem utanılacak bir husus olmamıştır.

Lefkoşa’da banyoda katledilen anne ve çocuklar, PKK terör örgütünün kurşuna dizdiği bebekler gibi, ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk Ordusunu karalayamaz. Çünkü Türk Ordusu hiçbir zaman bebek katili değildir ve böyle de anılmamıştır.

Uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde icra edilen; Kıbrıs Barış Harekatı, terörle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında da görüldüğü üzere, en zor harekât ortamlarında dahi, sivil/masum insanlar, tarihi, dini, kültürel yapılar ve çevre, Türk Silahlı Kuvvetleri için, operasyonların gecikmesi pahasına dokunulmaz olmuştur.

TSK şefkat eli olmuştur

Örnek olarak; Rakka, Halep, Musul, Guta ile Afrin ve El Bab’ın harekat sonrası fotoğraflarını karşılaştırmak yeterlidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri; tüm harekat alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

Gerek Türkiye’de gerekse çevre ülkelerde yaşayan ve halen ülkemize sığınmış on binlerce Kürt kardeşimiz de bunun en önemli tanığıdır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:23
  1. Ordu
  2. Netanyahu
  3. İsrail
  4. Milli Savunma Bakanlığı

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