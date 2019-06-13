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Türkiye'den net mesaj: O iş artık ihtimal dışı kalmıştır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

13 Haziran 2019 Perşembe 18:55
Türkiye'den net mesaj: O iş artık ihtimal dışı kalmıştır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Rejimin kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik etmek ve bölgede alan kazanmak amacıyla yaptığı saldırılara son verilmesi konusunda ilgili birimlerimiz yetkilendirildi, özellikle Rusya ile bu konuda temaslar kuruldu.

Erdoğan'ın talimatı

Savunma sanayi alanında ve teknoloji katkı payı yüksek olan üretim alanlarında faaliyetlerin artırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu.

S-400, F-35 ve Patriot meselesi Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konulardır.

"PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir"

Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir.

Shanahan'ın mektubu

Bu mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır.

Biraz önce Sayın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton ile bir görüşme yaptım, bu konuları da ele aldık.

Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir.

Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın.

Umarız Amerika, S400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek tutumdan bir an önce vazgeçer.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:55
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