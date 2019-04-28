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İbrahim Kalın: Sorgulamalarına izin vermeyeceğiz!

Hindistan temasları kapsamında Yeni Delhi'de Gözlemci Araştırma Vakfı (ORF) isimli kuruluşun düzenlediği konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

28 Nisan 2019 Pazar 11:11
İbrahim Kalın: Sorgulamalarına izin vermeyeceğiz!

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarında Türkiye ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkeleri kapsayan muafiyeti kaldırmasına ilişkin konuşan Kalın, "Avrupalılar (ABD'nin İran yaptırımlarını bypass edebilmek amacıyla) işlem ve ödeme mekanizması kurdular. Biz de şimdi mekanizmaya dahil olabilir miyiz, ya da kendimiz böyle bir mekanizma oluşturabilir miyiz buna bakıyoruz" dedi.

Muafiyetin sonlanacağı tarihten itibaren Hindistan'ın İran'dan petrol ithalatını sonlandıracağı ilan edilirken, Türkiye ve Çin bunu uygulamayı reddetmişti.

Farklı seçenekleri incelediklerini belirten Kalın, Türkiye'nin İran ile ticaretini sürdüreceğinin de altını çizdi.

'İranlılar 1979'dan bu yana zor koşullar altında nasıl yaşayacaklarını öğrendiler'

İran'a yönelik yaptırımların ters tepeceğini dile getiren Kalın, "İranlılar oldukça dirençliler ve 1979'dan bu yana zor koşullar altında nasıl yaşayacaklarını öğrendiler" dedi.

Konferansta dikkat çeken başlıklardan bir diğeri de hem Hindistan'ın hem de Türkiye'nin gündeminde olan Rusya'dan S-400 alımı konusu oldu. Zira Türkiye Rusya'dan iki S-400 bataryasının Temmuz ayında ulaşmasını beklerken, Hindistan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ekim ayında yaptığı ziyaret sırasında S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınmasına imza attı. Her iki ülke de ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Washington'ın yaptırım tehditleri ile karşı karşıya.

Konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ABD'de ve Batı ülkelerinde 'Rusyafobi'nin güçlenmekte olduğunu vurgulayan Kalın, "Rusya'yla iyi ilişkileri olan herkesi ihanet ediyor gibi görüyorlar" dedi.

'ABD s-400 siparişimizi iptal etmemizi ve kendisinden patriot almamızı bekliyor'

Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alma kararının, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ülkedeki Patriot sistemlerini geri çekmesi sonucu alındığını belirten Kalın, Türkiye'nin ABD'den 10 yıldır Patriot füze sistemi satın almaya çalıştığını ancak bunun sağlanamadığını ifade etti.

Kalın şöyle devam etti:

"CAATSA'dan gelen tehditle ilgili olarak, uluslararası ilişkilerde bu tür davranışlar için bir terim var… ABD, S-400 siparişini iptal etmemizi ve ardından kendisinden Patriot füzelerini almamızı bekliyor."

Türkiye'nin DAEŞ ile mücadelede Kürtlerin rolü ve Fethullah Gülen ile ilgili endişelerini diğer NATO ülkelerinin anlamadığını dile getiren Kalın, "Yine de biz NATO ittifakını ve bu ittifaktaki konumumuzu sorgulamıyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz ya da S-400 satın alım ittifakı nedeniyle de diğer ülkelerin NATO'daki konumumuzu sorgulamasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 11:11
  1. iran
  2. Hindistan
  3. abd
  4. Türkiye
  5. Amerika
  6. s-400
  7. ibarhim kalın

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