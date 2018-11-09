Türkiye’den Nepal’e İslam Kültür Merkezi

Nepal’de Müslümanlar birçok açıdan sahipsiz ve korumasız. Dinlerini yaşayıp anlatabilecekleri imkânlar da oldukça kısıtlı. Nepal İslam Kültür Merkezi, bu nedenle bölge Müslümanları için büyük önem taşıyor. İstanbul İHH Kadın Kolları, Nepal’de önemli bir boşluğu dolduracak olan merkez için öncü bir rol üstlenerek Müslümanların İslam’ı ve İslam Medeniyetini anlatmaları için Nepal'de 5 katlı İslam Kültür Merkezi inşa ediyor.

Proje kapsamında İstanbul İHH Kadın Kolları, Nepal’in başkenti Katmandu’da azınlık olarak yaşayan müslümanların kendilerini sosyal, ekonomik ve siyasi düzlemde geliştirmelerini sağlayacak modern imkânlara sahip bir İslam Kültür Merkezi için hayırseverlerin desteklerini bekliyor. Toplam maliyeti 950 bin Euro’yu bulan merkezin yüzde 30’luk bir kısmı kermes, kahvaltı gibi faaliyetler sonucunda tamamlandı.

Merkezde; mescit, kafeterya, mutfak, abdesthane, İslami eserlerin sergileneceği sergi salonu, bekleme salonu, kütüphane, ofisler, oturma odaları ve depo gibi alanlar bulunacak.

5 AYRI FAYDA

Merkezin hedefleri arasında ise şunlar bulunuyor:

-Nepalli Müslümanlar için dini ve kültürel faaliyetler düzenlemek

-Haftalık Kuran, hadis dersleri ve İslami eğitimler için sınıflar oluşturmak

-İhtiyacı olan Müslümanlar için mesleki eğitimler düzenlemek

-Maddi imkanı yetersiz olan Müslüman hanımlar için evlilik organizasyonu gibi kültürel faaliyetler düzenlemek

-Müslümanların okuma ve araştırma ihtiyacını giderecek büyük bir kütüphane kurmak

MÜSLÜMAN OLAN HER ŞEYİNİ KAYBEDİYOR

Nepal’de, Müslüman olduğu için ailesi tarafından reddedilen, sosyal hayattan dışlanan, işinden kovulanlar sadece kadınlar değil. Erkekler de Müslüman olur olmaz büyük zorluklara göğüs germek mecburiyetinde kalıyor. İrfan Pokharel o isimlerden biri. İrfan, Brahman sınıfına mensup oldukça itibar gören bir Hindu iken 20 yıl önce İslam’la şereflendiğinde ailesi, arkadaşları, komşuları tarafından dışlanarak yalnızlaştırıldı ve işinden oldu. İslam Kültür Merkezi, İrfan Pokharel gibi Müslümanlara da ayrıca bir umut kapısı aralayacak.

KİTAP KERMESİ VE KAHVALTI ORGANİZASYONU

İslam Kültür Merkezi için çalışmalarını sürdüren İstanbul İHH Kadın Kolları, ayrıca 15-25 Kasım tarihleri arasında İstanbul Tuğra Otel Kafe'de "Sen Oku Nepal Aydınlansın" konulu kitap kermesi düzenleyecek.

Kermesteki satış ve bağışlarından elde edilecek gelir, Nepal'de inşa edilecek İslam Kültür Merkezi için kullanılacak. Kermese, Sibel Eraslan, Abdurrahman Dilipak, Fatma Barbarosoğlu, Emine Şenlikoğlu, Mine İzgi, Taha Kılınç, Güray Süngü, Yıldız Ramazanoğlu, İsmail Kılıçarslan, Metin Karabaşoğlu, Yavuz Bahadıroğlu ve Adem Özköse gibi yazarlar destek verecek.

Ayrıca bu kapsamda 22 Aralık’ta Küçükçekmece Nikah Saray'ında düzenlenecek olan kahvaltı organizasyonunda Prof. Dr. Cevat Akşit, "İslam'da Tebliğ ve Davet Çalışmalarının Önemi" başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Kahvaltı organizasyonu için satılan biletler de yine merkezin inşasına aktarılacak.

MERKEZ BAĞIŞÇILARINI BEKLİYOR

Hayırseverler, Nepal’de inşası süren İslam Kültür Merkezi için bütün operatörlerden “NEPALISLAM” yazıp 3072’ye kısa mesaj atarak 5 TL bağışta bulunabilir.

Ayrıca İHH’nın banka hesaplarına “PROJE KODU 4402” açıklaması ile birlikte İslam dininin Nepal’de yayılmasına bir nebze olsun katkıda bulunabilir.